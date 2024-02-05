"التموين": السكر بـ12.5 جنيه على البطاقات.. والحر 27 جنيهًا

كشف تقرير صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ارتفاع توريد القصب من المزارعين إلى نحو مليون و780 ألف طن، وإنتاج نحو 177 ألف طن سكر محلي من القصب حتى الآن.

وأشار التقرير إلى استمرار طرح وزارة التموين السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بسعر 27 جنيهًا للكيلو، كذلك استمرار توفير السكر المدعم لأصحاب بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه.



كان قد صدر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (٢٢) لسنة ٢٠٢٤ بشأن توريد قصب السكر لموسم عصير ٢٠٢٤ والصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٣

حيث تقرر:-

١- يتم توريد محصول قصب السكر للعام الحالى ٢٠٢٤ لمصانع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية اعتبارا من ٢٠٢٤/١/١ بسعر توريد قيمته ١٥٠٠ جنيه للطن.

٢- يصرف حافز توريد لموردى قصب السكر لموسم التوريد الحالى ٢٠٢٤ على النحو الآتى:

٣٠٠ جنيه للطن فى حالة توريد محصول بمتوسط ٣٠ طنا للفدان.

٤٠٠ جنيه للطن فى حالة توريد محصول يزيد على ٣٠ طنا للفدان وحتى ٤٠ طنا للفدان.

٥٠٠ جنيه للطن فى حالة توريد محصول يزيد على ٤٠ طنا للفدان..

على أن يصرف حافز التوريد بذات القواعد لمن قاموا بالتوريد فى بداية الموسم.

٣- تقوم اللجان الإشرافية بالمصانع بمتابعة أعمال وزن واستلام القصب وبعد خصم الشوائب.