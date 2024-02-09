الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل حالة الطقس في القاهرة والإسكندرية خلال أسبوع

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم في القاهرة والإسكندرية على مدار الأسبوع الحالي.

وتشهد حالة الطقس حالات الاستقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية بدأت منذ منتصف الأسبوع ومستمرة اليوم وخلال الأيام المقبلة، وتشهد البلاد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة بمعظم المحافظات، وتعتبر قيم الحرارة خلال فترة النهار أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بـ 2 درجة إلى 3 درجات.

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أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة 9-2-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس اليوم الجمعة

وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية الكثيفة صباحا التي تصل لحد الضباب الكثيف على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال سيناء، مع استمرار الحرارة كما هي دون أي تغيرات.

ويسود طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية لطيف على السواحل الشمالية الشرقية مائل للبرودة على كاترين، معتدل على الدلتا والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على باقي الانحاء نهارًا، بارد ليلا على كافة الانحاء، مع نشاط نسبى للرياح على غرب البلاد.

حالة الطقس غدًا

وأوضحت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت تشهد تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع 

ومن المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى من 11:10 درجة مئوية، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتوجد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (40% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع 

تشهد حالة الطقس في الإسكندرية خلال الاسبوع، تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، وسط تحذيرات شديدة اللهجة من ظاهرة جوية خطيرة تضرب طرق عروس البحر، خاصة طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، والإسكندرية الساحلي الدولي، فيما كشفت عن موعد سقوط الأمطار مرة أخرى على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بالمدينة الساحلية.

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