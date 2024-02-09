الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|توجه لإقامة نهائي كأس مصر بالسعودية.. وإطلاق 30 صاروخًا من لبنان على إسرائيل

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

 شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

السعودية تقترب من استضافة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

تتجه النية داخل اتحاد الكرة، على تغيير مكان إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامته يوم 13 مارس المقبل.

ويسود الاتجاه بشأن إقامة المباراة المرتقبة في المملكة العربية السعودية، التي سبق واستضافت العديد من الأحداث الرياضية خلال الآونة الأخيرة أبرزها بطولة كأس العالم للأندية.

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عاجل.. إطلاق 30 صاروخًا من جنوب لبنان على إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن أن حوالي 30 صاروخًا أطلقت، ليل الخميس- الجمعة، من لبنان باتجاه شمال الأراضي المحتلة.

وقال ناطق باسم الجيش لوكالة "فرانس برس" ردًا على سؤال عن هذا القصف الصاروخي، إنه "بوسعنا أن نؤكد أن نحو 30 صاروخًا أطلقت من لبنان باتجاه منطقتي عين زيتيم ودالتون في شمال إسرائيل".

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حسن مكاوى لـ"الشاهد": "القاهرة الإخبارية" نجحت فى تغطية أحداث غزة بصورة لم أتوقعها

قال حسن عماد مكاوي، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إنه يشجع على إنشاء كيانات إعلامية منافسة دون القضاء على الأنظمة القديمة، خاصة وأن الدولة المصرية لديها بنية إعلامية تحتية قوية للغاية سواء فيما يتعلق بالصحف أو محطات البث الأرضي والفضائي وغيرها من أنماط الإعلام.

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"كان ملبوس" اعترافات دجال بعد قتله طفلا فى الخصوص

أصله كان ملبوس وبحاول أعالجه.. كلمات بسيطة برر بها دجال قتله طفل يبلغ من العمر ١٤ عام في مدينة الخصوص بالقليوبية بعدما انهال عليه بالضرب حتى الموت. 

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أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 9-2-2024

حافظت أسعار الفراخ اليوم على الارتفاعات التي سجلتها منذ بداية الأسبوع الماضي، رغم التراجع الطفيف الذي سجلته بداية الأسبوع الجاري لكنها عاودت الارتفاع بنحو 5 جنيهات للفراخ البيضاء.

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