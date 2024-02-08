الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"دجال" يضرب طفلًا حتى الموت بحجة علاجه من "مس شيطانى"

حبس
حبس

لقى طفل يبلغ من العمر 14 عامًا مصرعه، في منطقة السقيلي بدائرة قسم شرطة الخصوص في القليوبية، بعدما انهال عليه دجال ضربًا بحجة إصابته بمس شيطاني.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص بورود إشارة من المستشفى بوصول طفل جثة هامدة وبه عدة إصابات في أنحاء الجسد نتيجة ضرب مبرح.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة «دجال» اعتزم علاج الطفل بناءً على رغبة والده وظل يضربه ضربًا مبرحًا بحجة إصابته بمس شيطاني حتى لقى مصرعه.

وتم نقل الجثة للمستشفى وألقى القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق فصرحت بدفن الجثة عقب انتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرة الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

منطقة السقيلى قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية مديرية أمن القليوبية

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