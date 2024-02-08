بعدقليل.. بدء محاكمة المتهمين فى "فساد وزارة التموين"

تبدأ بعد قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة في العباسية، أولى جلساتها، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع,

قالت مصادر قضائية، أنه لم يصدر اي قرارات بمنع الصحفيين من حضور أولى جلسات قضية فساد التموين والتي تنظرها محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة.

ونفت المصادر ما نشرته احد المواقع الإلكترونية من ان الجلسة سرية وأنه تم منع الصحفيين من حضورها.

وأكدت المصادر ان هيئة المحكمة نظمت إجراءات الدخول للمهتمين نظرا لعددهم الكبير وحضور محاميهم معهم، ولم تمنع اي صحفي، موضحة ان المحكمة تكن كل تقدير لدور الإعلام والصحافة ورسالته

وأشارت المصادر الي انها تتيح الدخول لمن يرغب من الصحفيين لحضور النطق بالقرار بعد قليل في الجلسة.