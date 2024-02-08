الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بالاستيلاء على بيانات الدفع الإلكتروني للمحاكمة

المتهمين
المتهمين

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، اليوم الخميس، إحالة المتهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى من المواطنين بالجيزة للمحاكمة الجنائية.

وكانت قد نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالجيزة لاتهامهما بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى وإجراء عمليات شرائية بها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، استخدام أحد الأشخاص مقيم بمنطقة الأهرام بالجيزة، بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعدة مواطنين في عمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكتروني دون علمهم، بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بحوزته على جهاز لاب توب – 2 هاتف محمول من متحصلات نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع أحد الأشخاص مقيم بمنطقة الأهرام بالجيزة "تم ضبطه".

وبمواجهتهما اعترف الثاني باتفاقه مع المتهم الأول للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني وتسليمها له لاستخدامها في إجراء عمليات شرائية للبضائع والمنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني لإبعاد الشبهات عنه.

جهات التحقيق المختصة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الجيزة النيابة العامة الداخلية

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