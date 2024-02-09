الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"كان ملبوس" اعترافات دجال بعد قتله طفل فى الخصوص

حبس متهم
حبس متهم

أصله كان ملبوس وبحاول أعالجه.. كلمات بسيطة برر بها دجال قتله طفل يبلغ من العمر ١٤ عام في مدينة الخصوص بالقليوبية بعدما انهال عليه بالضرب حتى الموت. 

 

وأجرت النيابة العامة بالخصوص تحقيقات موسعة حول الجريمة حيث طلبت تحريات البحث الجنائي حول الواقعة كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل واعداد تقريرا مفصلًا حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من قسم شرطة الخصوص، يفيد بمصرع طفل يدعى مصطفى 14 عامًا، إثر تعرضه للضرب المبرح.

 

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة دجال اعتزم علاج الطفل بناء على رغبة والده، وظل يضربه ضربا مبرحا بحجة إصابته بمس شيطاني حتى لقي مصرعه، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

اعترافات صادمة لدجال ملبوس الخصوص مس شيطانى قسم شرطة الخصوص

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