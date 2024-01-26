"رد المطلقة وجلب الحبيب".. اعترافات دجال الجيزة "تخصص السيدات"

"أنا بشتغل مع الستات بس عشان سهل السيطرة عليهم"، بهذه الكلمات أدلى دجال الجيزة باعتراف تفصيلية عقب إلقاء القبض عليه بسبب ارتكابه جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بعد اتهامهم بعمل أسحار لهم مقابل مبالغ مالية.

وقال المتهم "ح. أ" إنه أنشأ صفحة على فيسبوك لاستقطاب الأشخاص بعد إيهامهم بقدرته على علاجهم وحل مشاكلهم.

وأضاف أنه يستهدف السيدات خاصة لاعتقادهن في السحر والأعمال وينشر إعلانات عن قدرته على جلب الحبيب ورد المطلقة والمساعدة على الإنجاب.

ونجح رجال مكافحة الآداب العامة، بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، في إلقاء القبض على دجال يدعى "ح. أ" أدمن صفحة تحمل نفس الاسم، خصصها للنصب على المواطنين واستقطاب النساء اللاتي يشعرن بالتفكك الأسري ورد المطلقات وعودة الغائب في منطقة الجيزة، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.