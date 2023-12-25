الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تنفيذًا لأوامر الجن.. محاكمة دجال هتك عرض طفلة بالجيزة اليوم

طفلة
طفلة

تنظر محكمة  جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة الدجال المتهم بهتك عرض طفلة تنفيذًا لأوامر الجن لشهادة المجني عليها.

 تفاصيل القضية

وكان قسم شرطة الجيزة، قد تلقى بلاغًا من سيدة يفيد بهتك عرض طفلتها على يد دجال بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الأب مشترك في ارتكاب الجريمة بصحبة الدجال، ونجح رجال المباحث في القبض عليهما واقتيادهما لديوان القسم.

نتائج التحقيقات

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة حيث إن الأهالي أوهموا والد الطفلة أن بيته مبني فوق مقبرة أثرية، كما طلبوا منه الاستعانة بدجال لاستخراج الآثار، وعندما بدأ الدجال في عمله طلب من والد الطفلة إحضار الطفلة لاستدعاء الجن، كما أقنعه أن الجن يأمره بمعاشرة الفتاة، وسمح للدجال بذلك.

وبمواجهة الأب والدجال من قبل الجهات المعنية، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

جنايات الجيزة محاكمة الدجال هتك عرض طفلة قسم شرطة الجيزة

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