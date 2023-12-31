أمام والدها.. دجال يمارس الرذيلة مع فتاة إرضاءً للجن في الجيزة

تجرد أب من مشاعر الأبوة والنخوة بعد أن استدرج ابنته إلى دجّال ليعاشرها حنسيًا ويهتك عرضها بدعوى التمكن من فتح مقبرة أثرية في الجيزة، وتوفي الأب داخل محبسه عقب القبض عليه، بينما أصدرت محكمة الجيزة حكما يقضي بمعاقبة الدجال بالسجن المشدّد 15 عامًا.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الدجال اتفق مع والد الضحية على معاشرة ابنته جنسيًا حتى يقدمها قٌربانًا إلى الجن أمام المقبرة، وقد مارس مع الفتاة الرذيلة أمام المقبرة الأثرية المزعومة.

أقر والد المجني عليها أمام جهات التحقيق بأن الأهالي خدعوه بعد أن أخبروه أن أسفل منزله كنز أثري كبير وطلبوه بضرورة أن يستعين بأحد الدجالين لإخراجه من باطن الأرض.

وتوفى الأب داخل محبسه إثر معاناته من أمراض عدة، إذ اتهمت زوجته بالاشتراك مع الدجال في التعدي جنسيًا على ابنتهما.

واستمعت النيابة إلى أقوال الفتاة التي روت أن أبيها قام بإقناعها بضرورة الجلوس مع شخص بمفردهما، وفوجئت بأن الدجال يتعدى عليها جنسيًا أما أعين والدها.