الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إجازات شهر فبراير 2024 والإجازات المتبقية على مدار السنة

الاجازات فى مصر
الاجازات فى مصر

يبحث المواطنين بكافة محافظات جمهورية مصر العربية عن إجازات شهر فبراير 2024 الحالي، استعدادًا للإجازة وتقضية وقت ممتع بعيدًا عن الروتين اليومي.

إجازات شهر فبراير 2024 والإجازات المتبقية على مدار السنة

يتساءل الكثير من الموظفين العاملين بكل من القطاع العام والخاص، وحتى الطلاب في المدارس، عن الإجازات الرسمية لعام 2024، وإجازات شهر فبراير 2024، ونستعرض في التقرير التالي، مواعيد العطلات الرسمية للعاملين بالقطاع العام والخاص عام 2024، بداية من شهر فبراير القادم.

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6 أيام.. إجازات شهر فبراير 2024 وإجازات شهر رمضان

إجازات شهر فبراير 2024 

الجمعة 9 فبراير 2024.

السبت 10 فبراير 2024.

الجمعة 16 فبراير 2024.

السبت 17 فبراير 2024.

الجمعة 23 فبراير 2024.

السبت 24 فبراير 2024.

الإجازات المتبقية على مدار السنة 

اجازات شهر مارس

كما لا يضمن مارس أي إجازات رسمية في عام 2024.

الإجازات الرسمية شهر أبريل

إجازة رسمية: من الأربعاء 10 أبريل.

وحتى الجمعة 12 أبريل.

وهي مدة إجازة عيد الفطر المبارك.

أما الخميس 25 أبريل: فسيكون إجازة عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982).

الإجازات الرسمية شهر مايو

إجازة يوم: الأربعاء 1 مايو.

بمناسبة عيد العمال.

إجازة يوم: الإثنين 6 مايو.

بمناسبة عيد شم النسيم.

الإجازات الرسمية شهر يونيو

إجازة يوم: الأحد 16 يونيو.

وقفة عيد الأضحى.

إجازة: من الإثنين 17 يونيو.

وحتى الخميس 20 يونيو.

بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

إجازة يوم: الأحد 30 يونيو.

بمناسبة ثورة 30 يونيو.

إجازات شهر يوليو 2024

إجازة يوم: الإثنين 8 يوليو.

بمناسبة رأس السنة الهجرية.

إجازة يوم: الثلاثاء 23 يوليو.

بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو 1952.

إجازات شهر أغسطس 2024

لا يوجد أي إجازات رسمية في شهر أغسطس.

 شهر سبتمبر 

إجازة يوم: الإثنين 16 سبتمبر.

بمناسبة: المولد النبوي الشريف.

 الإجازات الرسمية شهر أكتوبر

إجازة يوم: الأحد 6 من أكتوبر.

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)

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إجازات شهر نوفمبر

لا يضم نوفمبر وجود أي إجازات رسمية.

شهر ديسمبر

لا يضم شهر ديسمبر وجود أي إجازات رسمية.

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