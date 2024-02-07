الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 وبداية الامتحانات النهائية

الامتحانات
الامتحانات

موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني، ارتفعت معدلات البحث على محرك البحث جوجل، من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين والمهتمين بالعملية التعليمية، بتلك الكلمات البحثية، تزامنا مع اقتراب إنتهاء اجازة منتصف العام الدراسي الحالي 2023/2024.

موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني 2024

وعن موعد بداية الترم الثاني 2024 وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2024، فأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ميعاد بداية الفصل الدراسي الثاني.

موعد بداية الترم الثاني 2024

وتقوم "الدستور" في هذا التقرير باستعراض موعد امتحانات الترم الأول وبداية الترم الثانى وخريطة العام الدراسي الحالي.


وجاء موعد بداية الفصل الدراسي الثاني في 2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وفقًا للخريطة الزمنية المحددة قبل بداية العام الدراسي الحالي،  وسوف يبدأ في يوم السبت القادم الموافق 10 من شهر فبراير المقبل 2024.

موعد انتهاء الترم الثاني 2024

فيما يستمر الفصل الدراسي الثاني الثاني في العام الدراسي الحالي لعام 2023-2024، لمدة ثلاثة أشهر.

نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظة المنوفية 2024

كما تنتهي الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي في يوم الخميس الموافق يوم 6 من يونيو 2024، وذلك يكون وفقا للمواعيد المعلنة بالخريطة الزمنية وذلك بالعام الدراسي الحالي 2023-2024. 

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الخريطة الزمنية للوزارة.. موعد بداية الترم الثانى 2024 لجميع الصفوف الدراسية

انتهاء امتحانات الترم الأول 2024

وكانت قد انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول وذلك بالعام الدراسي الحالي، يوم الخميس الموافق 25 من يناير في عام 2024.

اجازة منتصف العام الدراسي 

فيما بدأت اجازة منتصف العام الدراسي الحالي 2023/2024، يوم الخميس الموافق 25 من يناير في عام 2024، وتنتهي غدا الخميس الموافق 8 فبراير لعام 2024.

انطلاق الفصل الدراسي الثاني 

جدير بالذكر، أن الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، سينطلق الاسبوع المقبل في جميع مدارس الجمهورية، لجميع الصفوف الدراسية، الابتدائية والإعدادية والثانوية. 

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