الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024.. موعد اجازة نصف العام

الخريطة الزمنية للعام
الخريطة الزمنية للعام الدراسي

عقب انتهاء امتحانات شهر أكتوبر في المدارس يتساءل أولياء الأمور عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 وذلك لرغبة في معرفة توزيع استذكار المواد الدراسية استعدادا لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في المدارس الحكومية والخاصة.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024

انتهت امتحانات شهر أكتوبر 2023 والتي تعقد لطلاب صفوف النقل في المدارس بجميع محافظات الجمهورية خلال الشهر الأخير من والتي يتم ضم درجاتها للامتحانات الترم الأول لذلك يرغب أولياء الأمور في معرفة الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 وهى كما يلي:-

  • انطلق العام الدراسي الحالي 2023-2024 يوم السبت الموافق 30 من سبتمبر 2023.
  • تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.
  • ينتهي امتحانات طلاب صفوف النقل في الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.
  • يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.
  • ينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.
  • تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 25 مايو 2024.
  • تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.
  • تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

موعد إجازة نصف العام 2024 وموعد امتحانات الترم الأول؟

تبعًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي.. موعد إجازة نصف العام 2024

موعد إجازة نصف العام 2023-2024

تبدأ اجازة منتصف العام الدراسي الحالي 2023-2024 يوم السبت 27 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 وتستمر لمدة 15 يوم وفقا للمخطط الزمني للعام المعتمد رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  وفي حالة تعارض اجازة نصف العام مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيدها.

وتعتبر فترة الامتحانات خلال الترم الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية للعام الحالي وتحسب نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيا حيث أن فترة الدراسة الفعلية خلال العام بلغت نحو 35 أسبوع دراسي منها 17 أسبوع في الفصل الدراسي الأول و 18 أسبوع في الفصل الدراسي الثاني.

ويتم وضع خطة انعقاد الامتحانات من قبل وزارة التربية والتعليم ويتم توزيعها على المديريات في كافة محافظات الجمهورية خلال الأيام المقبلة.

اقرأ أيضا 

تفاصيل الخطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الخريطة الزمنية امتحانات شهر أكتوبر 2023 صفوف النقل في المدارس إجازة نصف العام المعاهد الأزهرية

مواد متعلقة

تكلفة حج القرعة 2024.. وطرق سدادها المعتمدة رسميا

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة ووسائل الدفع المعتمدة إلكترونيا

عدد سكان غزة 2023.. وضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع

جدول ترتيب الدوري المصري 2024 وقائمة هدافي دوري النيل

موعد مولد الحسين 2023 ومراسم الاحتفال به في مصر

موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024 وبداية امتحانات الترم الأول

موعد شهر رمضان 2024.. وعيدي الفطر والأضحى 2024/1445

أخر موعد لتقديم الهجرة العشوائية لامريكا 2023.. والدول المرفوضة

الأكثر قراءة

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف محيط مستشفى الشفاء فى قطاع غزة

قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة أحد شركاء حمزة زوبع

أحمد فتوح فى الأهلى.. سيناريوهات "المارد الأحمر" لحسم صفقة ظهير الزمالك

عقب تقديم بلاغين للنائب العام ضد داليا زيادة.. خبير قانوني يوضح موقفها القانوني

بعد الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم الاثنين 6-11-2023

"فلتت من عشماوي".. رأي المفتي ينقذ قاتلة طبيب الساحل من حبل المشنقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

‏تمرد اللاعبين..غياب الهدافين.. وأكذوبة المدربين الأجانب

بسنت حسن

إفراط لا تفريط

عبد الرحيم طايع

طَرَف من المساعدات المصرية لغزة

محمد عبدالعزيز

صنع فى مصر... ولسّه كتير

جلال حمام

والاستثمارات طوق النجاة

علي سعدة

السير على خطى ثابتة رغم الصعاب

لواء. محسن الفحام

الاقتصاد المصرى ومواجهة التحديات

منى رجب

مصر تقف شامخة على كل المستويات.. دعمًا للقضية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية