الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024.. موعد اجازة نصف العام

عقب انتهاء امتحانات شهر أكتوبر في المدارس يتساءل أولياء الأمور عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 وذلك لرغبة في معرفة توزيع استذكار المواد الدراسية استعدادا لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في المدارس الحكومية والخاصة.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024

انتهت امتحانات شهر أكتوبر 2023 والتي تعقد لطلاب صفوف النقل في المدارس بجميع محافظات الجمهورية خلال الشهر الأخير من والتي يتم ضم درجاتها للامتحانات الترم الأول لذلك يرغب أولياء الأمور في معرفة الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 وهى كما يلي:-

انطلق العام الدراسي الحالي 2023-2024 يوم السبت الموافق 30 من سبتمبر 2023.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.

ينتهي امتحانات طلاب صفوف النقل في الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.

ينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 25 مايو 2024.

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

موعد إجازة نصف العام 2023-2024

تبدأ اجازة منتصف العام الدراسي الحالي 2023-2024 يوم السبت 27 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 وتستمر لمدة 15 يوم وفقا للمخطط الزمني للعام المعتمد رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وفي حالة تعارض اجازة نصف العام مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيدها.

وتعتبر فترة الامتحانات خلال الترم الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية للعام الحالي وتحسب نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيا حيث أن فترة الدراسة الفعلية خلال العام بلغت نحو 35 أسبوع دراسي منها 17 أسبوع في الفصل الدراسي الأول و 18 أسبوع في الفصل الدراسي الثاني.

ويتم وضع خطة انعقاد الامتحانات من قبل وزارة التربية والتعليم ويتم توزيعها على المديريات في كافة محافظات الجمهورية خلال الأيام المقبلة.