الخميس 28 سبتمبر 2023
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مصر

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 pdf للفصلين الأول والثاني

طلاب
طلاب

مع قرب بدء السنة الدراسية الجديدة حرص الطلاب وأولياء أمورهم معرفة الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 pdf عبر جوجل، حيث أصبحت من أكثر الموضوعات التي تشغل أذهان الرأي العام المصري في الفترة الحالية، وذلك يكون قبل انطلاق العام الدراسي الجديد في نهاية سبتمبر.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 pdf

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 pdf،  طبقا لما تم الإعلان عنه من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

وتزايدات عمليات البحث من قبل الطلبة وأولياء أمورهم عن الخريطة الزمنية العام الدراسي 2024 وذلك سيكون في ظل رغبة المصريين وتكون بمعرفة المخطط الزمني لبداية العام الجديد إلى نهايته.

ويتاح للطلاب وأولياء الأمور التحميل الخريطة الزمنية في العام الدراسي 2024 pdf من خلال الدخول لموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من (هنا).

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 - 2024

ويبدأ الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الجديد في يوم 30 سبتمبر 2023 وسيستمر إلى يوم الخميس 25 يناير 2024.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 14 يناير 2024، فيما سوف تبدأ امتحان الفصل الدراسى الأول لعام 2023 -2024 لكافة صفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وكذلك امتحان القدارات الأساسية لجميع صفوف النقل في مدارس التعليم الفنى (جدارات) في يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

وبداية إجازة نصف العام الدراسي تكون يوم 27 يناير 2024، وستستمر لمدة أسبوعين وستنتهي في يوم الخميس 8 فبراير 2024.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 - 2024

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني في العام الدراسي 2023 -2024 والذي سوف يبدأ يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 وسيستمر إلى يوم الخميس 6 يونيو 2024.

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وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكافة صفوف النقل والشهادة الإعدادية في يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، وسيخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لكافة الصفوف.

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 يوم السبت 1 يونيو 2024، وسوف تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في يوم السبت 15 يونيو 2024.

وحسب الخريطة الزمنية في العام الدراسى 2024، ستبدأ الدراسة يوم السبت 30 سبتمبر 2023، وستستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة حوالي 14 أسبوعا، وستنتهى فى يومالخميس 4 يناير 2024، وستبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول في يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وستنتهى الخميس 25 يناير 2024.

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