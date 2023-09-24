موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية من قبل الكثير.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور والطلاب من محافظات مصر لمعرفة موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية إستعداداً للعام الدراسي الجديد، وفقاً لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من أولياء الأمور والطلاب بكافة المراحل التعليمية المختلفة، يرصد موقعنا “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها خلال الدقائق الأخيرة، وإليكم موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية، وفقاً لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لخريطة العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤.

موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية

ولأن موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية من ضمن الأسئلة التي تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية، لتكون يوم ٣٠ سبتمبر المقبل، وهو نفس اليوم الذي تبدأ فيه الدراسة بالمدارس الرسمية واللغات.

وسمحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للمدارس الدولية بتقديم موعد بدء الدراسة 2024 بها لتبدأ في الأسبوع الأخير من أغسطس بشرط الحصول على موافقة من الوزارة.

قيمة المصروفات الدراسية للعام الجديد 2023-2024

ونرصد لكم في السطور التالية قيمة المصروفات الدراسية للعام الجديد 2023-2024 إستعداداً للتقديم بالمدارس، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي: