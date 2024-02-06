الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

6 أيام.. إجازات شهر فبراير 2024 وإجازات شهر رمضان

شهر ابريل
شهر ابريل

إجازات شهر فبراير 2024 من الكلمات البحثية التي يتسائل الكثير عنها على صفحات التواصل الاجتماعي، وكذلك محركات البحث المختلفة لرصد ايام الاجازة المرتقبة قبل بداية شهر رمضان 2024.

ننشر في التقرير التالي جدول اجازات شهر فبراير 2024 والاجازات المنتظرة خلال شهر رمضان واجازة عيد الفطر المبارك في مارس وأبريل. 

إجازات شهر فبراير 2024 

تبقى في شهر فبراير 6 أيام إجازة أسبوعية فقط ولا يوجد أي اجازات رسمية خلال الشهر.

الجمعة 9 فبراير 2024 

السبت 10 فبراير 2024

الجمعة 16 فبراير 2024

السبت  17 فبراير 2024

الجمعة 23 فبراير 2024

السبت 24 فبراير 2024

إجازات شهر مارس 2024 

وفق الحسابات الفلكية فإن شهر رمضان الكريم يكون موعد 11 مارس 2024 لذلك ييستحب الكثيرين معرفة ايام الاجازاة التي يحصلون عليها خلال شهر رمضان  2024 لعدم النزول اثناء الصيام واستغلال اليوم في العبادات. 

يبدأ شهر مارس الجمعة 1 مارس 2024 

السبت 2 مارس 2024 

الجمعة  8 مارس 2024 

السبت 9 مارس 2024 

الجمعة  15 مارس 2024 

السبت 16 مارس 2024 

الجمعة  22 مارس 2024 

السبت 23 مارس 2024 

الجمعة  29 مارس 2024 

السبت 30 مارس 2024 

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إجازات شهر أبريل 2024 

 

يشهد شهر أبريل اجازات رسمية منها اجازة عيد الفطر المبارك وكذلك عيد تحرير سيناء بخلاف العطلات الاسبوعية. 

 

الجمعة 5 أبريل 2024

السبت 6 أبريل 2024

الجمعة  12 أبريل 2024

السبت  13 أبريل 2024

الجمعة 19 أبريل 2024

السبت  20 أبريل 2024

الجمعة 26 أبريل 2024

السبت  27 أبريل 2024

 

تبدأ اجازة عيد الفطر المبارك في أبريل 2024 فوفق الحسابات الفلكية يكون أول يوم لعيد الفطر المبارك هو الاربعاء 10 أبريل 2024 ويستمر حتى الجمعة 12 أبريل. 

وخلال شهر أبريل كذلك يضاف اجازة عيد تحرير سيناء والتي توافق الخميس ٢٥ أبريل 2024. 

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