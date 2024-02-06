الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رابط بوابة الأزهر الشريف نتائج الامتحانات 2024

بوابة الأزهر الشريف
بوابة الأزهر الشريف

توفر بوابة الازهر الشريف نتائج الامتحانات 2024 للطلاب الدارسين في المعاهد الأزهرية المنتشرة حول الجمهورية، وتتيح بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج للطلاب نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية، ونتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط بوابة الازهر الشريف نتائج الامتحانات 2024 للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية، ونتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

يستطيع الطلاب الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي ونتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري فو رالانتهاء من عمليات تصحيح وتدقيق المواد والجارية حتى الآن واعتماد النتيجة، ومن ثم التصديق عليها، ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الدخول إلى بوابة الازهر الشريف نتائج الامتحانات 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية: 

الدخول إلى بوابة الازهر الشريف نتائج الامتحانات 2024 من هنــــــــــــا ، ثم قم مر بالضغط على نتائج الامتحانات،  قم باختيار النتيجة  التي ترغب في الاستعلام عنها نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، أو نتيجة الشهادة الابتدائية، قم بتسجيل بياناته من خلال كتابة رقم الجلوس، كتابة المنطقة التابع لها الطالب، والضغط على أيقونة الاستعلام.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية

تظهر نتيجة الشهادة الابتدائية عبر بوابة الازهر الشريف نتائج الامتحانات بعد الانتهاء من عمليات  تصحيح أوراق الامتحانات المستمرة حتى الآن، ويتم توفيرها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية من الرابط السابق، واتباع باقي الخطوات  السابقة وسيتم توفير نتيجة الصف السادس الابتدائي خلال الاسبوع الجاري حسب التوقعات مع قرب انتهاء عملية تصحيح وتدقيق النتائج في كنترولات الأزهر. 

يذكر أن طلاب الشهادة الابتدائية أدوا امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الجاري بداية من يوم الثلاثاء 16 يناير 2024، وانتهت يوم الاثنين  22 يناير.

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نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري 2024 برقم الجلوس

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الترم الأول 2024

بوابة الازهر الشريف نتائج الامتحانات بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية بوابه الازهر الالكترونية للنتائج نتيجة الصف السادس الابتدائي نتيجة الصف الثالث الاعدادي الأزهري

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