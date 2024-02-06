سجل سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاع جديد، حيث سجل الذهب عيار 21 ارتفاع بنحو 25 جنيه ولكنه ظل عند التراجعات التي سجلها منذ عدة أيام بعد توقف السوق لعدة أيام متواصلة وصل فيها الذهب عيار 21 لسعر 4000 جنيه وهو ارتفاع قياسي لم يسجله الذهب من قبل، وأرجعه العاملون في السوق إلى وجود مضاربات قوية.

وتعرض الدستور في التقرير التالي تحديث سعر الذهب اليوم في مصر 2024، وسعر الذهب بالدولار.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 24:

4000 جنيه للبيع

3885.75 جنيه شراء

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 22:

3666.75 جنيه للبيع

3562 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 21:

3500 جنيه للبيع

3400 جنيه للشراء

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر عيار 18:

3000 جنيه للبيع

2914.25 جنيه للشراء

سعر الذهب في مصر عيار 14:

2333.25 جنيه للبيع

2266.75 جنيه للشراء

سعر الذهب في مصر عيار 12:

2000 جنيه للبيع

1942.75 جنيه للشراء

سعر الذهب في مصر عيار 9:

1500 جنيه للبيع

1457.25 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجل سعر الذهب اليوم بالدولار تراجع كبير، فهبطت أسعار العقود الفورية لمعدن الذهب بنحو 0.77% لتسجل 2،024.58 دولارا للأوقية، وانخفضت أسعار عقود الذهب الآجلة، 0.63% مسجلة 2،040.70 دولارا للأوقي، وهبطت أسعار العقود الفورية لمعدن الذهب بنحو 0.77% لتسجل 2،024.58 دولارا للأوقية.

وتوقع المحللون تراجع سعر الذهب العالمي خلال الفترة المقبلة ليتراوح بين 2005 و2014 دولار للأوقية، كما توقعوا أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة في مايو، وإلى جانب الشراء القوي من البنوك المركزية والمشتريات الفعلية من الدول الآسيوية.