أفضل إطلالات النجوم فى حفل توزيع جوائز الجرامى الـ66 (صور)

أقيم، صباح اليوم، حفل توزيع جوائز الجرامي الـ66 المقام على مسرح كريبتو أرينا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وكانت ليلة مليئة بالأزياء على السجادة الحمراء المتنوعة، حيث اجتمع النجوم لحضور الحفل وتوزيع الجوائز.

ويُعرف هذا الحفل السنوي بإنتاج أزياء أكثر جرأة ومسرحية من نظيراتها في هوليوود، وكان هناك بعض الإطلالات الجذابة المعروضة، فقد جذبت مايلي سايروس الأنظار بتسريحة مرفوعة ضخمة وفستان مصنوع بالكامل من دبابيس الأمان الذهبية.

وفي الوقت نفسه، وصلت المرشحة الثلاثية دوجا كات بفستان شفاف مشابه من تصميم المصممة التركية البريطانية ديلارا فينديك أوغلو.

واحتلت العباءات السوداء مركز الصدارة في العديد من أكبر السجادات الحمراء لهذا العام، وواصل العديد من الحاضرين هذا الاتجاه في حفل توزيع جوائز جرامي، وكان من بينهم جانيل موناي، التي ارتدت فستانًا أسود مزينًا بالترتر من أرماني بريفيه، والمغنية كارولين بولاشيك، التي اختارت فستانًا عتيقًا من تصميم أوليفييه تيسكينز.

لكن الملابس ذات اللون الأبيض والكريمي والعاجي هي التي حددت نغمة المساء - بدءًا من البساطة والأناقة (انظر أوليفيا رودريغو في فيرساتشي العتيقة) إلى التفاصيل الرائعة (انظر قبعة الريش الضخمة من Summer Walker، أو Stéphane Rolland Haue المنظمة من كات جراهام كيب كوتور).

وظهرت تايلور سويفت التي حصلت على 6 ترشيحات فى حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2024، لتثبت تألقها في الغناء والظهور، وارتدت سويفت فستان كورسيه أبيض لامع، مرصع بالجواهر من الرأس إلى القدمين وقفازات سوداء.

وقد تم تكريم سويفت بستة ترشيحات، بما في ذلك ترشيحها لجائزة الرقم القياسي المرغوب فيه لهذا العام لأغنية "Anti-Hero"، التي تجاوزت مؤخرًا مليار استماع على Spotify، وتلقت سويفت ترشيحات لألبوم العام وأفضل ألبوم بوب صوتي عن "Midnights"، وترشيحها للحصول على أفضل أداء بوب منفرد وتأمل أن تصعد إلى المسرح مع Ice Spice المتعاون مع "Karma" مع ترشيح لأفضل أداء بوب ثنائي/ مجموعة