شينيس بالاسيوس في ملكة جمال الكون 2023: رحلة أزياء لفساتين مستوحاة من نيكاراغوا

أقيمت مسابقة ملكة جمال الكون الـ 72 في صالة خوسيه أدولفو بينيدا أرينا في سان سلفادور، السلفادور، حيث توجت ملكة جمال نيكاراغوا شينيس بالاسيوس بلقب ملكة جمال الكون 2023.

وفي ثوب مزين بالكريستال يشيد بجذورها بألوان علم نيكاراغوا، دخلت الفتاة البالغة من العمر 23 عامًا التاريخ، حيث كانت هذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها نيكاراغوا بمسابقة الجمال، متغلبة على الوصيفة الأولى ملكة جمال تايلاند أنطونيا بورسيلد، الوصيفة الثانية ملكة جمال أستراليا مورايا ويلسون بينما كانت أيضًا المرة الأولى التي تصل فيها البلاد إلى المراكز الخمسة الأولى.

وبدت شينيس بالاسيوس متألقة ومتوهجة باللونين الأزرق والأبيض، مستوحاة من أعلام بلدها والسلفادور، حيث أقيمت مسابقة ملكة جمال الكون 2023، كانت الأكمام الطويلة للثوب الفضي اللامع مرصعة بالكريستال التي تزين صدرها وذراعيها وجذعها، وكانت المجموعة مغطاة بعباءة زرقاء نابضة بالحياة.

جاء الثوب المزخرف الذي يعانق الجسم مع خط عنق مثير على شكل قلب يفيض بالجاذبية وتم تسليط الضوء عليه بعامل شفاف جعله يبدو رائعًا حقًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن فتحة الخصر تناسب تمامًا وتصنع صورة ظلية رائعة.

تركت شينيس خصلات شعرها المتموجة مفتوحة من جانبها، وأكملت مظهرها فقط بزوج من الأقراط الفضية الطويلة. وعززت مظهرها الساحر بمكياج ندي شمل خدود حمراء ورموش محملة بالماسكارا وكحل أسود وقليل من أحمر الشفاه اللامع، وأكملت مظهرها بزوج من الأحذية ذات الكعب العالي.

تكريمًا مرة أخرى لوطنها، ارتدت شينيس في عرض الأزياء الوطنية أرجواني وأسود صممه خورخي سالازار كاليز وهو مستوحى من طائر الزناتي النيكاراغوي. تضمنت المجموعة المخصصة أجنحة ضخمة وغطاء رأس مطابق لتأثير درامي.

قبل ساعات من الحفل النهائي، شاركت عارضة الأزياء والمذيعة التلفزيونية السابقة رسالة صادقة على موقع إنستجرام وكتبت بالإسبانية: “الليلة أهديها لطفلتي الداخلية ولكل فتاة تتوق إلى تحقيق هذا الحلم، حتى السماء نفسها هي الحد، حلم كبير لدرجة أن الناس يعتقدون أنه من المستحيل تحقيقه، لأن هذا هو المكان الذي تعلم فيه أن أحلامك وأهدافك سوف تتجاوز العقبات، وتذكر أن ترافقها بالعزم والمثابرة والعاطفة”.