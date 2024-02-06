سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

يشغل بال محبي الذهب والشباب المقبلين على الزواج معرفة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6-2-2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث تراجع سعر الذهب اليوم لكي يحقق سعر المعدن الأصفر لعيار 21 انخفاضا مفاجئا في أسعار الجرام، كما انخفضت الأعيرة الذهبية بشكل ملحوظ حيث وصل متوسط الانخفاض إلى مبلغ 100 جنيه للجرام، وعالميا هبطت مؤشرات أسعار الذهب العالمي للعقود الفورية والآجلة بمبلغ 6 دولارات للأونصة الواحدة.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6-2-2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024.

سعر الذهب عيار 21 اليوم بالمصنعية

انخفض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء، 6 فبراير 2024، في داخل السوق المحلية، ليسجل الآن 3400 جنيه، وهو تراجع بمبلغ 180 جنيها للجرام دفعة واحدة، ويضاف على سعر الجرام مبلغ 100-150 جنيه للمصنعية.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 (الأعلى سعرا بين المشغولات الذهبية محليًا)، هبوطًا ليحقق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 6 فبراير 2024، قيمة 3886 جنيه لسعر جرام الذهب، وهو انخفاض بقيمة 206 جنيهات.

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 6 فبراير 2024، هبوطًا كبيرًا، ليسجل سعر جرام 18 الآن مبلغ 2914 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء، 6 فبراير 2024، انخفاضًا، ليحقق اليوم مبلغ 27200 جنيه.

سعر الذهب btc اليوم في مصر

سجل سعر سبيكة ذهب اليوم من BTC عيار 24 وزن 1 جرام نحو مبلغ 4360 جنيها.

وسجل سعر سبيكة ذهب من BTC عيار 24 وزن 5 جرامات نحو مبلغ 20730 جنيها بدلا من 24125 جنيها.

وبلغ سعر سبيكة ذهب عيار 24 من إنتاج شركة BTC وزن 10 جرامات نحو مبلغ 41445 جنيها بدلا من قيمة 48235 جنيها بمحلات الصاغة اليوم.

وبلغ سعر سبيكة ذهب عيار 24 من إنتاج شركة BTC وزن 500 جرام نحو 2039315 جنيها بمحلات الصاغة اليوم.

في حين سجل سعر سبيكة ذهب عيار 24 من إنتاج شركة BTC وزن 20 جراما نحو 82870 جنيها بدلا من 96445 جنيها في محلات الصاغة اليوم.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

ويسجل مستوى سعر الذهب اليوم الثلاثاء بالمصنعية تباينا وذلك تبعًا لتقدير الدمغة والمصنعية من مكان لمكان آخر ومن صاغة لأخرى، ويتاح حساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، وذلك بإضافة دمغة من سعر 30 إلى 65 جنيها، طبق المحل، فيما ستجرى إضافة من مبلغ 100 إلى 150 جنيها وذلك زيادة على سعر جرام الذهب المعلن، باختلاف المحلات وتكون تحت بند المصنعية.

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سعر الذهب اليوم بالدولار

انخفض سعر الذهب العالمي اليوم الثلاثاء، 6 فبراير 2024، وذلك عند قيمة 2023 دولارًا للأونصة طبقا للسعر الذي قد دونته شاشة البورصة العالمية في أيام عملها.