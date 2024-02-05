سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر 2024.. تفاصيل

تصدر السؤال عن سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر، محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن شهد سعر الذهب انخفاضًا خلال اليومين الماضيين بسبب انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي "السوق السوداء".

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سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين في مصر 2024

شهد سعر جنيه الذهب اليوم الإثنين الموافق 5 فبراير 2024 استقرارًا ليبلغ نحو 27600 جنيه للبيع و 26800 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم الإثنين

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 الآن

بلغ سعر جرام الذهب اليوم الإثنين الموافق 5 فبراير عيار 24 نحو 3942 جنيهًا للبيع، و 3828 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 الآن

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 نحو 3614 جنيهًا للبيع، و 3509 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الآن

سجل سعر جرام الذهب اليوم الإثنين الموافق 5 فبراير 2024 نحو 3450 جنيهًا للبيع، و 3350 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الآن

بلغ سعر جرام الذهب اليوم الإثنين عيار 18 نحو 2957 جنيهًا للبيع و 2871 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 الآن

سجل سعر جرام الذهب اليوم الإثنين الموافق 5 فبراير 2024 استقرارًا ليبلغ 2300 جنيهًا للبيع و 2233 جنيهًا للشراء.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، قد تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، وتعد أسعار الذهب فى مصر معلومة اقتصادية قيمة، خاصة للمقبلين على الزواج، والمستثمرين، نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي.

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