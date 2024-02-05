الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر 2024.. تفاصيل

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب

تصدر السؤال عن سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر، محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن شهد سعر الذهب انخفاضًا خلال اليومين الماضيين بسبب انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي "السوق السوداء". 

ويحرص موقع "الدستور" دائمًا على تقديم خدمة اخبارية يومية لمتابعيه لمعرفة أسعار الذهب والدولار وباقي العملات الأجنبية الأكثر بحثًا على محركات جوجل. 

سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين في مصر 2024

شهد سعر جنيه الذهب اليوم الإثنين الموافق 5 فبراير 2024 استقرارًا ليبلغ نحو 27600 جنيه للبيع و 26800 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم الإثنين 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 الآن 

بلغ سعر جرام الذهب اليوم الإثنين الموافق 5 فبراير عيار 24 نحو 3942 جنيهًا للبيع، و 3828 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 الآن 

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 نحو 3614 جنيهًا للبيع، و 3509 جنيهًا للشراء. 

انخفاض لليوم الثالث.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالجنيه المصري

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الآن

سجل سعر جرام الذهب اليوم الإثنين الموافق 5 فبراير 2024 نحو 3450 جنيهًا للبيع، و 3350 جنيهًا للشراء. 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الآن 

بلغ سعر جرام الذهب اليوم الإثنين عيار 18 نحو 2957 جنيهًا للبيع و 2871 جنيهًا للشراء. 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 الآن 

سجل سعر جرام الذهب اليوم الإثنين الموافق 5 فبراير 2024 استقرارًا ليبلغ 2300 جنيهًا للبيع و 2233 جنيهًا للشراء.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، قد تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، وتعد أسعار الذهب فى مصر معلومة اقتصادية قيمة، خاصة للمقبلين على الزواج، والمستثمرين، نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي.

قد يهمك أيضا:

منها قلة شرب الماء والنوم.. أبرز أسباب الصداع النصفي خلال الشتاء

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

الجنية الذهب سعر الجنية الذهب سعر الجنيه الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 الآن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الآن

مواد متعلقة

انهيار المعدن النفيس والأخضر.. الذهب يُرافق الدولار فى "رحلة السقوط"

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟