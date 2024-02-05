الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"رئيس شعبة الذهب" يكشف سر تراجع السعر إلى 2900 جنيه (فيديو)

الذهب
الذهب

قال الدكتور وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الذهب عيار 21 انخفض إلى 2900 جنيه، بعد أن سجل 4 آلاف جنيه في وقت سابق.

وأرجع الدكتور واصف، في مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، سبب هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها توريد كميات كبيرة من الدولار نتيجة للاستثمارات بمشروع رأس الحكمة، وزيادة سعر الفائدة بالبنوك، وانخفاض الأسعار في البورصات العالمية.

وأضاف واصف، أن أسعار الذهب تتأثر بالحروب والأزمات الاقتصادية، مثل نقص الدولار والتضارب في البورصات، مشيرا إلى أن الذهب يعتبر استثمارا طويل الأمد، وينصح بشراء مشغولات ذهبية للمدخرات للمحافظة على القيمة المالية، ويقول إن سعر الذهب العادي يكون 3200 جنيه.

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