"إجراءات تقشفية".. أستاذ الاقتصاد يتحدث عن أسباب انخفاض سعر الدولار مؤخرا (فيديو)

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قرار جديد يهدف إلى ترشيد الإنفاق الاستثماري والحكومي في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ويشمل القرار رقم 241 لسنة 2024 الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بما في ذلك الجهات السيادية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، في حديثه لبرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن هذا القرار ضروري للتعامل مع الدين العام والتضخم وشح الدولار، وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تجنب أي إنفاقات زائدة أو غير مجدية.

وأشار غنيم، إلى أن تأثير هذا القرار على المواطن لن يظهر بشكل فوري، ولكنه سيكون ملموسا بعد فترة من الزمن، وقال إن الوضع الاقتصادي يتطلب حزمة من القرارات والإجراءات التقشفية في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية.

وتحدث غنيم، عن أسباب انخفاض سعر الدولار مؤخرا، موضحا أنه يعود إلى وجود أنباء عن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، وكذلك إلى المضاربة التي حدثت في السوق، وأكد أن استمرار انخفاض الدولار يعتمد على توافره بشكل حقيقي، وكذلك على تحسن الوضع الاقتصادي والإنتاجي للبلاد.