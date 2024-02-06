الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"دور ذكاء الأعمال في إدارة مخاطر سلاسل التوريد" لـ مها الشيخ يشارك في معرض الكتاب

كتاب دور ذكاء الأعمال
كتاب "دور ذكاء الأعمال في إدارة مخاطر سلاسل التوريد"

شارك كتاب "دور ذكاء الأعمال في إدارة مخاطر سلاسل التوريد" للدكتورة مها محمد الشيخ وأستاذ مساعد في قسم سلاسل التوريد في جامعة الشرق الأوسط - الأردن، في معرض القاهرة الدولي للكتاب عن دار وائل للنشر بالمملكة الأردنية الهاشمية.

دور ذكاء الأعمال في إدارة مخاطر سلاسل التوريد

صدرت الطبعة الأولى للكتاب في 2023، ويتكون من 316 صفحة تشمل ثلاثة فصول؛ الفصل الأول يُمهد لدور ذكاء الأعمال في إدارة مخاطر سلاسل التوريد، أما الفصل الثاني فيتناول تطبيقات عملية وجمركية متعلقة بمتغيرات عمليات إدارة المخاطر، وكذلك تطبيقات بمتغير ذكاء الأعمال وتكامل سلاسل التوريد، وقد تطرقت الكاتبة في محتواه إلى التدقيق الجمركي وإعادة التصدير والتهريب وغسيل الأموال وتهريب البشر عبر الحدود.

بينما الفصل الثالث والأخير، فقد تطرق إلى مفهوم عمليات إدارة المخاطر وأهميتها وخصائصها وأبعادها وتحديد تلك المخاطر ومخرجاتها ومراقبتها، والمؤشرات الفعَّالة للرقابة الجمركية وتحليل المخاطر وتقييمها والمراقبة والمراجعة، بجانب تعريف مفهوم تكامل سلاسل التوريد وأهميته والعمليات المستدامة وتكامل الموردين والعملاء.

كما أشارت الكاتبة إلى مفهوم ذكاء الأعمال وأهميته وأبعاده وعمليات إدارة المخاطر وذكاء الأعمال في الجمارك وجودة اتخاذ القرار جمركيًا وتحليل القرار، بجانب التعرض إلى عملية إدارة المخاطر وذكاء الأعمال في إدارة المعرفة جمركيًا، وعملية ومبادئ مخاطر رأس المال غير الفعَّالة وتدقيق البيانات والأمن في الحوسبة.

وقامت الكاتبة في الختام بعمل توصيات أهمها تعديل المادة القانونية رقم 57 من قانون الجمارك الأردني، وذلك بالنسبة للبضائع لإتمام عملية التصدير وتوثيقها بالشكل الصحيح، وإلغاء المادة القانونية رقم 66 التي تتضمن صفة إلغاء البيان والإبراء في عملية إعادة تصدير البضائع خارج حدود الأردن، وذلك لزوم عمليات التدقيق والأرشفة المرتبطة بذكاء الأعمال، وكذلك إعادة تفسير المادة 11 من القانون الأردني والمتعلقة بالمعاينة والتدقيق وربطها مع إجراءات الأتمتة الجمركية.

كما أوصت الكاتبة بإصدار مادة قانونية مُشرِّعة بين المواصفات والمقاييس والجمارك الأردنية تعمل على تدقيق أصل البضائع ويتمنع إعادة تصديرها إلا بموجب مادة قانونية واقعية الحال، تنص على متابعة وجود البيانات على نظام النافذة الوطنية الواحدة، وعدم اختفاء البيانات في حال إعادة تصديرها أو هدر المال العام للمملكة الأردنية الهاشمية.

وتكمن أهمية الكتاب في تناوله موضوعًا غايةً في الأهمية؛ وهو أثر عمليات إدارة المخاطر في تكامل سلاسل التوريد، وأثر ذكاء الأعمال في قطاع الإجراءات الجمركية الأردنية ضمن تطبيق إجراءات إعادة التصدير، حيث يُسهم تكامل سلاسل التوريد في تطوير قطاع التجارة في الأردن، ويتطرق هذا الكتاب أيضًا إلى حقيقة مشكلة تقييم عمليات إدارة المخاطر الجمركية،  وكيف أنها تلعب دورًا في الإصلاح الجمركي الاقتصادي والسياسي،  ودورًا خاصًا في الاقتصاد الحكومي والسياسي.

وذهبت الكاتبة مها الشيخ، إلى أنه من المستحيل أن تكون هذه الأدوار بدون تأكيد وبدون تنظيم فعَّال في مجال بناء الدولة، ذلك أن هناك العديد من الحوادث والصراعات عالميًا، وتغييرات في التشريعات والمعايير الضريبية وتقلبات الأسعار وأسعار الصرف والمنافسة البعيدة عن حدود الإنتاجية الأقل قدرةً على المنافسة بشكل فعَّال مع المنافسة المتزايدة المُحتملة والتي تُرافق الطلب الأجنبي المتزايد.

دور ذكاء الأعمال في إدارة مخاطر سلاسل التوريد مها محمد الشيخ معرض القاهره الدولي للكتاب دار وائل للنشر وائل للنشر

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