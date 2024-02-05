اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

يعتمد محافظ الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية بعد الانتهاء من عملية رصد وتدقيق النتائج المستمرة حتى الآن في كنترولات امتحانات الاعدادية على أن يتم إعلانها خلال ساعات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الشرقية

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية.

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم بعد اعتمادها من محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، خلال الأسبوع الجاري، وفق تصريحات وكيل وزارة التربية والتعليم في الشرقية، محمد رمضان.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية غدًا الثلاثاء، أو صباح الأربعاء بحد أقصى، وذلك عقب الإنتهاء من أعمال الرصد وتقدير الدرجات والمراجعة في الكنترول.

يذكر أن عدد طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية قد بلغ خلال العام الجاري 2023 – 2024 للفصل الدراسي الاول 142 ألفا و680 طالب وطالبة، داخل 795 لجنة على مستوي 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة.

البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية نتائج الامتحانات 2024

تتيح البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية نتائج الامتحانات نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية، ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة تالتة إعدادي الشرقية من خلال الدخول إلى الرابط التالي هنا.

، ثم اختيار المركز الذي يتبع لها المدرسة وهي كما أوضحتها البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية نتائج الامتحانات:

إدارة غرب

إدارة شرق

إدارة بلبيس

إدارة منيا القمح

إدارة فاقوس

إدارة أبو حماد

إدارة الحسينية

إدارة أبو كبير

إدارة ههيا والإبراهيمية

إدارتي كفر صقر وأولاد صقر

إدارة ديرب نجم ومشتول السوق

إدارتي القرين والقنايات

إدارتي منشأة أبو عمر وصان الحجر

إدارتي العاشر من رمضان والصالحية، ثم كتابة رقم جلوس الطالب، والضغط على إظهار النتائج فتظهر نتيجة 3 إعدادي بمحافظة الشرقية بمجرد اعتمادها.