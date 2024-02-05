الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اللحظي الآن وتوقعات سعر الفترة المقبلة

الذهب
الذهب

سجل سعر الذهب اليوم في مصر سجل تراجعا مع استمرار المراقبة على سوق الذهب الذي أغلق لعدة أيام مع وصول سعر الذهب في مصر لأسعار قياسية منذ الأسبوع الماضي، وبدأ سعر الذهب في مصر في التراجع مع بداية الأسبوع الجاري وخسر نحو 700 جنيه في سعر جرام الذهب عيار 21، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب اللحظي الآن وتوقعات سعر الفترة المقبلة.

سعر الذهب اليوم في مصر 

سعر جرام الذهب عيار 24: 3828.5 جنيه للبيع، 3714.25 جنيه للشراء.  

سعر الذهب اليوم عيار 22: 3509.5 جنيه للبيع،3404.75  جنيه للشراء. 

سعر الذهب اليوم عيار 21: 3350 جنيه للبيع،3250 جنيه للشراء. 

سعر الذهب اليوم عيار 18: 2871.5 جنيه للبيع، 2785.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14: 2233.25 جنيه للبيع، 2166.75 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 12: 1914.25 جنيه للبيع، 1857.25 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب عيار 9: 1435.75 جنيه للبيع، 1392.75 جنيه للشراء

سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 5-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار

التموين: نشهد حركة تصحيح لأسعار الذهب

توقعات سعر الذهب الفترة المقبلة

فيما توقع محللون في سوق الذهب العالمي بلوغ سعر الذهب الفترة المقبلة مستويات قياسية جديدة ومكاسب معتدلة، وسيظل فوق مستوى الـ 2000 دولار العام المقبل مع استمرار الاندفاع العالمي نحو الذهب. 

وللخمس سنوات المقبلة توقع المحللون زيادة معتدلة في سعر الذهب خلال العام المقبل 2025 بينما تبدأ في الوصول إلى مستوى 3000 دولار خلال 5 سنوات من الآن.

يذكر أن سعر الذهب العالمي سجل تراجعا كبيرا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين ليصل سعر الذهب العالمي إلى أقل سعر له منذ 31 يناير الماضي، وسجلت العقود الفورية للذهب 2،024.58 دولارا للأوقية. 

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