سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

ترتفع معدلات البحث عن سعر الذهب في مصر بعد استمرار انخفاض اسعاره لليوم الخامس عقب قرار البنك المركزي المصري الخميس الماضي برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، و22.25% و21.75% على الترتيب، مع رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

ننشر في التقرير التالي اخر تحديث وصل إليه سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 بالجنيه المصري والدولار.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 24

4000 جنيه للبيع

3885.75 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 22

3666.75 جنيه للبيع

3562 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 21

3500 جنيه للبيع

3400 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 18

3000 جنيه للبيع

2914.25 جنيه للشراء

سعر الذهب في مصر 2024

سعر الذهب عيار 14

2333.25 جنيه للبيع

2266.75 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 12

2000 جنيه للبيع

1942.75 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 9

1500 جنيه للبيع

1457.25 جنيه للشراء

سعر جنيه ذهب

28000 جنيه للبيع

27200 جنيه للشراء

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف مصنعية الذهب من عيار لأخر ويتم حساب المصنعية إما بالجرام أو بالنسبة المئوية وهو النظام المتبع في عدد من المحافظات خاصة الصعيد والأرياف وتصل النسبة من 6% وحتى 10%.

وعند حساب المصنعية بالجرام تختلف من عيار لأخر فعيار 18 أكثر في المصنعية من عيار 21 التي تكون مصنعيته أقل، وتبدأ المصنعية من 60 جنيه وقد تصل إلى 200 جنيه وفق محل الصائغ.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سعر أونصة

2025 دولار أمريكي للبيع

2024 دولار أمريكي للشراء

سعر سبيكة ذهب وزن 1 جرام 79.47 دولار أمريكي

سعر سبيكة ذهب وزن 5 جرام 342.98 دولار أمريكي

سعر سبيكة ذهب وزن 10 جرام 678.26 دولار أمريكي

سعر الذهب btc اليوم في مصر

نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC15275 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC 30720 جنيه