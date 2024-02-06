الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

الذهب
الذهب

ترتفع معدلات البحث عن سعر الذهب في مصر بعد استمرار انخفاض اسعاره لليوم الخامس عقب قرار البنك المركزي المصري الخميس الماضي برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية  بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، و22.25% و21.75% على الترتيب، مع رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

ننشر في التقرير التالي اخر تحديث وصل إليه سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 بالجنيه المصري  والدولار. 

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

 

سعر الذهب عيار 24

4000 جنيه للبيع

3885.75 جنيه للشراء 

سعر الذهب عيار 22

3666.75  جنيه للبيع 

3562 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 21

3500 جنيه للبيع

3400 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 18

3000 جنيه للبيع

2914.25 جنيه للشراء

 

سعر الذهب في مصر 2024

 

سعر الذهب عيار 14

2333.25 جنيه للبيع

2266.75 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 12

2000 جنيه للبيع

1942.75 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 9

1500  جنيه للبيع 

1457.25 جنيه للشراء

سعر جنيه ذهب

28000 جنيه للبيع 

27200 جنيه للشراء

 

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

 

تختلف مصنعية الذهب من عيار لأخر ويتم حساب المصنعية إما بالجرام أو بالنسبة المئوية وهو النظام المتبع في عدد من المحافظات خاصة الصعيد والأرياف وتصل النسبة من 6% وحتى 10%. 

 

وعند حساب المصنعية بالجرام تختلف من عيار لأخر فعيار 18 أكثر في المصنعية من عيار 21 التي تكون مصنعيته أقل، وتبدأ المصنعية من 60 جنيه وقد تصل إلى 200 جنيه وفق محل الصائغ.

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عيار 21 بـ3300.. 800 جنيه انخفاضًا فى أسعار الذهب منذ رفع الفائدة

 

سعر الذهب اليوم بالدولار

سعر أونصة

2025  دولار أمريكي للبيع 

2024  دولار أمريكي للشراء

سعر سبيكة ذهب وزن 1 جرام 79.47 دولار أمريكي 

سعر سبيكة ذهب وزن 5 جرام 342.98 دولار أمريكي

سعر سبيكة ذهب وزن 10 جرام 678.26 دولار أمريكي

 

سعر الذهب btc اليوم في مصر

 

نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC15275 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC  30720 جنيه

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سعر الذهب اللحظي الآن وتوقعات سعر الفترة المقبلة

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

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سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الآن.. تفاصيل

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توقعات سعر الذهب الفترة المقبلة.. تفاصيل

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