الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

البوكس فى الصاغة.. انتشار أمنى وحملات شرسة لإسقاط "مافيا الذهب"

حملات أمنية
حملات أمنية

وسط المحلات المزينة بـ"الفاترينات" المليئة بالمعدن الأصفر في منطقة الصاغة، تنتشر سيارات الشرطة التي تتمركز خلال الحملات التي تنفذها وزارة الداخلية على "مافيا الذهب"، فمنذ تفجير الجهات الرقابية قضية الذهب الكبرى والقبض على عتاولة تجارة الذهب، تقوم الجهات الأمنية بحملات يومية لإحكام السيطرة على تلك التجارة باهظة الثمن بعدما تسبب عدد من المضبوطين في ارتفاع أسعار الجرام. 

مافيا الذهب

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات، أن القبض على إمبراطور الذهب الشهير "ر. ع" كشف عن عدد من كبار التجار ورجال الأعمال الذين يتشاركون معه في عمليات تسعير الذهب وربطه بسعر الدولار في السوق السوداء، ومنهم رجل الأعمال الشهير "ه. ا" والشقيقان "ر ج"، و"م ج" ومعهم عدد آخر بلغ عددهم نحو 13 تاجرًا، وكانوا يحددون سعر جرام الذهب بأنفسهم بناءً على سعر الدولار الذي وصل إلى 61 جنيهًا في السوق السوداء.

وكشفت المصادر أن هاتف "إمبراطور الذهب" كشف عن قائمة بأسماء من يتعاملون معه في القاهرة والمحافظات، كما كشف عن عدد من "الدهابة" في محافظة أسوان ثبت أنهم يعملون معه ولصالحه في تهريب الذهب الخام، والتنقيب عنه دون ترخيص من السلطات، ويتولى إمبراطور الذهب إخفاءه بعد ذلك في مخازن تابعة له في مناطق بالجيزة والقاهرة، ويتولى حراستها عشرات من العاملين معه، بينهم أشخاص من جنسيات أجنبية.

البوكس في الصاغة 

 

وعقب القبض على عدد من كبار التجار والتحقيق معهم شنت الأجهزة الأمنية حملات ومداهمات على محالهم في منطقة الصاغة والجمالية والحسين، للتأكد من عدم الغش، خاصة بعدما ترددت معلومات عن وجود ذهب مغشوش في الأسواق مطلي بالنحاس، والتأكد كذلك من الموازين والأدمغة والأعيرة.

 

txt

القصة الكاملة لسقوط إمبراطور الذهب الخام وحقيقة غلق "الصاغة"

txt

بعد إمبراطور الجمالية.. الأمن يلاحق المتلاعبين بسعر الذهب

وكشفت المصادر أن هناك عددًا آخر من شركاء مافيا وأباطرة الذهب يقيمون خارج البلاد، وساهموا جميعًا بممارساتهم في وصول الأسعار لأرقام قياسية دفعت شعبة الذهب لتحذير المواطنين من الشراء.

ذهب مغشوش بـ8 ملايين جنيه 

 

وأسفرت حملات وزارة الداخلية لإنهاء سيطرة مافيا الذهب وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية التي تعمل في هذا المجال بطرق غير شرعية، وأدت لارتفاع سعر المعدن الأصفر في الأسواق ووصوله لأرقام قياسية، عن ضبط 4 أشخاص من بينهم اثنان شركاء في محلات لتجارة المصوغات الذهبية بالأقصر جنوب البلاد، بحوزتهم عدد من السبائك الذهبية والفضية مختلفة الأحجام بوزن 5.570 كيلوجرام غير مدموغين.

واعترف المتهمان باستلام كميات الذهب المضبوطة من أحد الأشخاص بالأقصر لتسليمها لآخر "صائغ" بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة، وباستدعاء الأخير أقر بوجود معاملات تجارية بينه وبين أحد المتهمين، وقيامه بدفع 8 ملايين جنيه مقابل المضبوطات، لكنه أنكر معرفته بمصدرها.

وأكدت الداخلية أنه تم التنسيق مع مديرية أمن الأقصر، حيث تم ضبط المتهم الآخر مصدر المضبوطات، وبمواجهته اعترف بشراء السبائك من شخصين مقيمين بمحافظة أسوان، مضيفة أنه على الفور تم ضبطهما وبحوزتهما عدد من القطع الذهبية.

واعترف المتهمون بقيامهم بتجميع الذهب والفضة من منقبي الجبال، وسبكها بمعرفتهما، كما تم بإرشادهما ضبط المسبك والأدوات المستخدمة.

مافيا الذهب الذهب الصاغة وزارة الداخلية إمبراطور الذهب السوق السوداء

الأكثر قراءة

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟