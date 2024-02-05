البوكس فى الصاغة.. انتشار أمنى وحملات شرسة لإسقاط "مافيا الذهب"

وسط المحلات المزينة بـ"الفاترينات" المليئة بالمعدن الأصفر في منطقة الصاغة، تنتشر سيارات الشرطة التي تتمركز خلال الحملات التي تنفذها وزارة الداخلية على "مافيا الذهب"، فمنذ تفجير الجهات الرقابية قضية الذهب الكبرى والقبض على عتاولة تجارة الذهب، تقوم الجهات الأمنية بحملات يومية لإحكام السيطرة على تلك التجارة باهظة الثمن بعدما تسبب عدد من المضبوطين في ارتفاع أسعار الجرام.

مافيا الذهب

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات، أن القبض على إمبراطور الذهب الشهير "ر. ع" كشف عن عدد من كبار التجار ورجال الأعمال الذين يتشاركون معه في عمليات تسعير الذهب وربطه بسعر الدولار في السوق السوداء، ومنهم رجل الأعمال الشهير "ه. ا" والشقيقان "ر ج"، و"م ج" ومعهم عدد آخر بلغ عددهم نحو 13 تاجرًا، وكانوا يحددون سعر جرام الذهب بأنفسهم بناءً على سعر الدولار الذي وصل إلى 61 جنيهًا في السوق السوداء.

وكشفت المصادر أن هاتف "إمبراطور الذهب" كشف عن قائمة بأسماء من يتعاملون معه في القاهرة والمحافظات، كما كشف عن عدد من "الدهابة" في محافظة أسوان ثبت أنهم يعملون معه ولصالحه في تهريب الذهب الخام، والتنقيب عنه دون ترخيص من السلطات، ويتولى إمبراطور الذهب إخفاءه بعد ذلك في مخازن تابعة له في مناطق بالجيزة والقاهرة، ويتولى حراستها عشرات من العاملين معه، بينهم أشخاص من جنسيات أجنبية.

البوكس في الصاغة

وعقب القبض على عدد من كبار التجار والتحقيق معهم شنت الأجهزة الأمنية حملات ومداهمات على محالهم في منطقة الصاغة والجمالية والحسين، للتأكد من عدم الغش، خاصة بعدما ترددت معلومات عن وجود ذهب مغشوش في الأسواق مطلي بالنحاس، والتأكد كذلك من الموازين والأدمغة والأعيرة.

وكشفت المصادر أن هناك عددًا آخر من شركاء مافيا وأباطرة الذهب يقيمون خارج البلاد، وساهموا جميعًا بممارساتهم في وصول الأسعار لأرقام قياسية دفعت شعبة الذهب لتحذير المواطنين من الشراء.

ذهب مغشوش بـ8 ملايين جنيه

وأسفرت حملات وزارة الداخلية لإنهاء سيطرة مافيا الذهب وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية التي تعمل في هذا المجال بطرق غير شرعية، وأدت لارتفاع سعر المعدن الأصفر في الأسواق ووصوله لأرقام قياسية، عن ضبط 4 أشخاص من بينهم اثنان شركاء في محلات لتجارة المصوغات الذهبية بالأقصر جنوب البلاد، بحوزتهم عدد من السبائك الذهبية والفضية مختلفة الأحجام بوزن 5.570 كيلوجرام غير مدموغين.

واعترف المتهمان باستلام كميات الذهب المضبوطة من أحد الأشخاص بالأقصر لتسليمها لآخر "صائغ" بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة، وباستدعاء الأخير أقر بوجود معاملات تجارية بينه وبين أحد المتهمين، وقيامه بدفع 8 ملايين جنيه مقابل المضبوطات، لكنه أنكر معرفته بمصدرها.

وأكدت الداخلية أنه تم التنسيق مع مديرية أمن الأقصر، حيث تم ضبط المتهم الآخر مصدر المضبوطات، وبمواجهته اعترف بشراء السبائك من شخصين مقيمين بمحافظة أسوان، مضيفة أنه على الفور تم ضبطهما وبحوزتهما عدد من القطع الذهبية.

واعترف المتهمون بقيامهم بتجميع الذهب والفضة من منقبي الجبال، وسبكها بمعرفتهما، كما تم بإرشادهما ضبط المسبك والأدوات المستخدمة.