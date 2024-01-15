القصة الكاملة لسقوط إمبراطور الذهب الخام وحقيقة غلق "الصاغة"

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول معلومات حول القبض على"إمبراطور الدهب" بعد القبض على أحد تجار الذهب الكبار بحي الجمالية، مما ساعد على انتشار الأخبار على صفحات التواصل الاجتماعي.

قصة القبض على أكبر تاجر ذهب فى الأزهر

بدأت القصة بانتشار الأخبار والمعلومات على مواقع السوشيال ميديا بوجود حملة مكبرة من قبل الجهات المعنية على منطقة الصاغة بحي الجمالية وإغلاق سوق الصاغة، وتشميع عدد من المحلات بسبب التلاعب في سوق الذهب وتجميع الدولار في السوق السوداء.

شعبة الذهب تكشف تفاصيل القبض على إمبراطوار الذهب بالصاغة

وبعد ساعات من انتشار الأخبار، أكد سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية أن سوق الذهب تسير بشكل طبيعي، والمحلات مفتوحة والأمر يسير بصورة طبيعية، ولا يوجد إغلاق للصاغة مثلما أشيع، وكل المحلات مفتوحة بشكل طبيعي في كل مكان.

وأضاف، مساء أمس الأحد، في تصريحات إعلامية، أن محلات الصاغة في كل أنحاء الجمهورية مفتوحة ولا يوجد إغلاق لها مثلما تردد بشكل واضح خلال الساعات الماضية.

ولفت سكرتير عام شعبة الذهب إلى أن ما يتردد عن ضبط بعض التجار من قبل الجهات الرقابية يؤثر بشكل لحظي على الأسواق من خلال التساؤلات التي يطرحونها، ولكن لا توجد معلومات أكيدة يمكن أن يصرح بها في الوقت الراهن.

وتابع: إن سوق الذهب سوق ضخمة ومنتشرة في كافة أرجاء ومحافظات الجمهورية، وكل تلك الأسواق منتظمة وتعمل بصورة طبيعية، "والأخبار اللي نزلت فيها تهويل بعض الشيء، والدنيا كلها شغالة بشكل طبيعي في الفترة الراهنة".

كما علّق عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية، على الأخبار المنتشرة حول القبض على إمبراطوار الذهب بمنطقة الصاغة وغلق المحلات، وذلك في مداخلة هاتفية

وقال المغربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء أمس الأحد، إن الموضوع كان عبارة عن حملة تفتيش على أحد تجار الذهب الخام بمنطقة الصاغة، مؤكدًا أن العمل بمحلات الصاغة كان مستمرًا بشكل اعتيادي ولم يتأثر.

وأشار إلى أن حملات التفتيش تحدث دائمًا وأحيانًا بشكل شبه يومي للرقابة على السوق والتجار لرصد المخالفات، مثل دخول الذهب إلى مصر بطريقة غير رسمية، إضافة للتأكد من العيارات، والدمغة.

وأوضح أن هذا الشخص هو أحد كبار تجار الذهب الخام بالصاغة ومن أقدم التجار في السوق، مشيرًا إلى أن حملات التفتيش لا تستثني أحدًا.

وبيّن أنه خلال بعض الحملات يتم مصادرة الذهب للتأكد من العيار والدمغة للفحص، وحال لم يكن هناك مخالفة يتم إعادة الذهب مرة أخرى، وإذا كانت هناك مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بيان رسمى لغرفة الذهب حول سوق الصاغة والأسعار

أكدت الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية انتظام حركة البيع والشراء والتسعير بالصاغة، كذلك تجارة التجزئة والجملة تعمل بشكل طبيعي واستقبلت المستهلكين على مدار اليوم.

كما أكدت الشعبة، في بيان صحفي اليوم لجموع المستهلكين، سلامة مدخراتهم من الذهب، فلا يوجد بأي شكل من الأشكال ما قد يعوق حركة البيع أو الشراء، ولزم التوضيح لما قد تشكله مثل هذه الشائعات من خلق حالة من التوتر بالأسواق أو بين المستهلكين.

جاء ذلك توضيحًا على ما تم في الصاغة من ضبط لتاجر خام، ولم يتم أي إغلاق الصاغة، والعمل منتظم بها حتى هذه اللحظة، والأسعار اللحظية معلنة على التطبيق والموقع الرسمي للشعبة.

ونفت الشعبة العامة للذهب رسميًا ما أشيع على بعض المواقع من غلق للصاغة ومنع أصحاب المحلات أو المستهلكين من الوصول لمحالهم، كما أكدت انتظام عملية البيع والشراء حتى هذه الساعة.