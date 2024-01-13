"توفى فى حادث".. النيابة العامة تنعى المستشار عزيز وجيه عيساوى

نعى النائب العام المستشار محمد شوقي، وكيل النائب العام عزيز وجيه عيساوي الذي وافته المنية إثر حادث أليم.

وقدم النائب العام باسمه وباسم كل أعضاء النيابة العامة، أحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة ويسكنه فسيح جناته.

ولقي المستشار عزيز وجيه عيساوى، رئيس نيابة المنشية لشئون الأسر، مصرعه إثر وقوع حادث تصادم مرورى، بطريق دمنهور - حوش عيسى أمام قرية الكوم الأخضر، بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.