إنشاء مكتب خدمات نيابات الأسرة بمبنى "قصر القطن" بالإسكندرية (صور)

اتخذت النيابة العامة عددًا من الإجراءات منها إنشاء مكتبًا لخدمات نيابات الأسرة بمبنى "قصر القطن" (جامعة سنجور)، بميدان الجندي المجهول بدائرة قسم المنشية.

الخدمات التي يقدمها المكتب الجديد

ويتيح المكتب الخدمات، "استخراج صور رسمية من الأحكام والأوامر الوقتية الصادرة من محاكم الأسرة، استخراج صيغ تنفيذية من أحكام الأسرة، استخراج صور رسمية من إعلامات الوراثة، استخراج صور من مستندات الدعاوي، استخراج وثائق الأحوال الشخصية، الاستعلام عن الدعاوى لذوي الشأن، استخراج شهادات من واقع جدول قضايا الأسرة".

مواعيد عمل المكتب

ويعمل المكتب من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وتم توفير أربع سيارات تقدم ذات الخدمات المنوه عنها سلفًا، وتعمل من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة مساءً،عدا أوقات انقطاع التيار الكهربائي وفق المواعيد المعلنة من شركة الكهرباء تخفيفًا للأحمال- الأولى تحمل الرقم 6، كائنة بميدان محمد نجيب، بدائرة قسم أول المنتزه.

والثانية تحمل الرقم 9، كائنة أمام حي شرق الإسكندرية، بدائرة قسم سيدي جابر، الثالثة تحمل الرقم 8، كائنة بميدان حساب، بدائرة قسم محرم بك، الرابعة تحمل الرقم 9 كائنة بدائرة قسم ثاني الرمل.

يأتي ذلك في إطار ما تقدمه النيابة العامة من خدمات إلكترونية، وتيسيرًا على المتعاملين معها بنيابات الأسرة بدائرة نيابة استئناف الإسكندرية.