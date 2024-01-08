الإثنين 08 يناير 2024
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حوادث

بيئة عمل ذكية ومتطورة..

جولة لأعضاء "نادى قضاة البحيرة" بمقر وزارة العدل فى العاصمة الإدارية (صور)

جولة لأعضاء نادي
جولة لأعضاء نادي قضاة البحيرة

التقى المستشار عمر مروان  وزير العدل اليوم الإثنين، مجلس إدارة نادي قضاة البحيرة برئاسة المستشار حامد عيساوى رئيس النادي والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على الحي الحكومي ومقر وزارة العدل به، وما توفره من بيئة عمل ذكية ومتطورة. 

وفي مستهل الزيارة تم عرض فيديو تسجيلي عن العاصمة الإدارية ومقر وزارة العدل وبرامج التشغيل الرقمي بها، وتم استعراض التطبيقات والبرامج التي تم استحداثها لإنجاز العمل بأقصى سرعة ودقة وفاعلية.

وأجرى الوفد جولة تفقدية داخل مبني الوزارة وقطاعاتها وقاعاتها مع شرح تفصيلي لنظام العمل المستحدث، وتسهيل كل ما يلزم لتمكين التعاملات الخاصة بالوزارة وتداول الملفات بها.


ووجه رئيس مجلس إدارة نادي قضاة البحيرة، الشكر والامتنان لوزير العدل لما شاهده والوفد المرافق له، من طفرة تقنية في سير عمل الوزارة، لا سيما في مجالي الأرشفة الإلكترونية وتأمين الوثائق، يما يحمى الوثائق من الفقد والتزوير.

وفى كلمته، أكد وزير العدل اهتمام الدولة بالقضاء وشئونه اهتمامًا غير مسبوق، كما أشاد بالأداء المُتميز والجهد المبذول المقدم من رجال القضاء لأداء رسالتهم، مؤكدًا على أهمية تنمية مهارتهم العلمية والعملية وضرورة مواكبة كل ما هو متطور لتحقيق سرعة إنجاز القضايا والتغلب على التحديات السائدة، وصولًا لتحقيق عدالة ناجزة يشعر بها المواطن، خاصة في ظل الرعاية الكاملة التي تحظى بها منظومة العدالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وزير العدل المستشار عمر مروان وزير العدل أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة بني سويف

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