الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الآن.. تفاصيل

سعر جرام الذهب اليوم
سعر جرام الذهب اليوم

ارتفع البحث عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الآن على محركات جوجل من قبل المواطنين خلال الساعات الماضية بعد أن شهد سعر الذهب انخفاضًا خلال الأيام الماضية وبعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

لذلك ينشر الدستور آخر تحديث لسعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الآن في محلات الصاغة. 

أسعار الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 الآن 

بلغ سعر جرام الذهب اليوم الإثنين الموافق 5 فبراير عيار 24 نحو 3942 جنيهًا للبيع، و 3828 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 الآن 

انخفض سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 ليسجل 3614 جنيهًا للبيع، و 3509 جنيهًا للشراء. 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الآن

سجل سعر جرام الذهب اليوم الإثنين الموافق 5 فبراير 2024 نحو 3450 جنيهًا للبيع، و 3350 جنيهًا للشراء. 

انخفاض لليوم الثالث.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالجنيه المصري

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الآن 

بلغ سعر جرام الذهب اليوم الإثنين عيار 18 نحو 2957 جنيهًا للبيع و 2871 جنيهًا للشراء. 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 الآن 

انخفض سعر جرام الذهب اليوم الإثنين الموافق 5 فبراير 2024 ليسجل 2300 جنيهًا للبيع و 2233 جنيهًا للشراء. 

سعر جنيه الذهب اليوم 

استقر سعر جنيه الذهب اليوم الإثنين ليبلغ نحو 27600 جنيه للبيع و 26800 جنيه للشراء. 

جدير بالذكر أن سبب انخفاض سعر جرام الذهب يرجع إلى تراجع سعر الدولار في السوق الموازي "السوق السوداء"، فضلًا عن هبوط مؤشرات البورصة العالمية للذهب، ومن المتوقع أن يستقر سعر الذهب عند مستويات الـ3600 جنيه، وفقًا لتصريحات نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق.

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