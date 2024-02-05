توقعات سعر الذهب الفترة المقبلة.. تفاصيل

ننشر توقعات سعر الذهب الفترة المقبلة حيث تصدر البحث عن أسعار الذهب قائمة البحث على محرك جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تراجع سعر الذهب إثر انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، بعد الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لوقف المضاربة، والقضاء على السوق السوداء.

يأتي ذلك في أعقاب قيام البنك المركزي الخميس الماضي، برفع سعر الفائدة الإيداع والإقراض والائتمان بمقدار 2%، حيث يعتبر رفع سعر الفائدة يعد من أهم الأدوات والحلول التقليدية للسياسة النقدية.

تراجع سعر الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين، 5 فبراير 2024، ليحقق سعره عيار 21 انخفاضا مفاجئا في سعر الجرام، كما انخفضت الأعيرة الذهبية بشكل ملحوظ حيث بلغ متوسط الانخفاض قيمة 100 جنيه للجرام، وعالميا، هبطت مؤشرات سعر الذهب العالمي للعقود الفورية والآجلة بقيمة 6 دولارات للأونصة الواحدة.

سعر الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين، 5 فبراير 2024، داخل السوق المحلية، ليسجل الآن 3400 جنيه، وهو تراجع بقيمة 180 جنيها للجرام دفعة واحدة، ويضاف على سعر الجرام قيمة 100-150 جنيه للمصنعية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 (الأعلى سعرا بين المشغولات الذهبية محليًا)، هبوطًا ليحقق خلال تعاملات اليوم الاثنين، 5 فبراير 2024، قيمة 3886 جنيه لسعر جرام الذهب، وهو انخفاض بقيمة 206 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم الاثنين، 5 فبراير 2024، هبوطًا كبيرًا، ليسجل سعر جرام 18 الآن قيمة 2914 جنيه.

توقعات سعر الذهب الفترة المقبلة

فيما توقع الخبراء والمحللون أن يستمر التراجع في سعر الذهب خلال الفترة المقبلة، إلى أن يعود لمعدلاته الطبيعية، قبل الارتفاع الجنوني الذي شهدته سوق الصاغة الفترة المقبلة، مما أدى إلى توقف عمليات البيع والشراء.

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