لو فاتك التريند|توجيه رئاسي بتقديم الدعم الطبي لأهالي غزة.. وانخفاض أسعار الذهب اليوم

تنوعت أخبار التريند اليوم الاثنين، ما بين سياسية ورياضية واجتماعية، في هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز أخبار التريند خلال الساعات الماضية.

توجيه رئاسي بتقديم الخدمة الطبية لأهالي غزة

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتطرق الاجتماع إلى الدعم الطبي الذي تقدمه مصر لأهالي قطاع غزة، حيث تم وضع مخطط لمستشفيات الإحالة، والمتضمنة 47 مستشفى في 8 محافظات، وتم استقبال ما يزيد عن 2200 مصاب، وإجراء أكثر من 1200 عملية جراحية، إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للعابرين عبر معبر رفح.. للمزيد اضغط هنا.

لاتهامهم بالفساد.. منع مستشار وزير التموين وآخرين من التصرف فى أموالهم

قررت جهات التحقيق منع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة التموين"، من التصرف في أموالهم السائلة والمملوكة لهم في البنوك، سواء كانت عقارات أو سيارات أو غيرها.. للمزيد اضغط هنا.

الصفقة الخامسة.. الزمالك يعلن التعاقد رسميا مع الفلسطيني ياسر حمد

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، رسميًا التعاقد مع ياسر حمد مدافع منتخب فلسطين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.. للمزيد اضغط هنا.

إصابة 5 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك غزة خلال 24 ساعة

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 5 ضباط وجنود في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل.. للمزيد اضغط هنا.

موعد الأوكازيون الشتوي

بدأ، اليوم الإثنين، الأوكازيون الشتوي، بمشاركة أكثر من ٣٠٠ محل تجاري في اليوم الأول للأوكازيون، وتتنوع بين محال الملابس والأحذية والشنط والأدوات المنزلية، وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، إنه من المتوقع أن تصل المحال المشاركة في التصفية الموسمية الأولى للأوكازيون من ٣٥٠٠ إلى ٤٠٠٠ محل تجاري متنوع، وأكد أن توجيهات الأستاذ الدكتور علي المصيلحي للمديريات هي تسهيل إصدار التصاريح للمحال التي تريد المشاركة في الأوكازيون.. للمزيد اضغط هنا.

قرارات حكومية لضوابط ترشيد الانفاق الاستثماري

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 241 لسنة 2024 بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.. للمزيد اضغط هنا.

انخفاض أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب المحلية لليوم الثالث على التوالي تأثرا بإعلان الحكومة برفع أسعار الفائدة، وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.. للمزيد اضغط هنا.