نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري 2024 برقم الجلوس، من المواضيع التى تزايد معدل البحث عنها فى الساعات الأخيرة وذلك من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري 2024

يمكن الاستعلام عنه نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري 2024 برقم الجلوس إلكترونيا من خلال عدد من الخطوات التالية:

الدخول على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الضغط على هذا الرابط

https://www.azhar.eg/splash.html

الضغط على الزر الخاص بـ "المرحلة الدراسية"

تحديد الصف السادس الإبتدائى

تسجيل بيانات الطالب في الخانات المخصصة لذلك

تسجيل رقم الجلوس

الضغط على زر عرض النتيجة

خلال لحظات تفتح صفحة جديدة تحتوي على الدرجات بالتفصيل

المجموع الكلي للشهادة الابتدائية الأزهرية

المجموع الكلي للشهادة الابتدائية الأزهرية 550 درجة

مجموع درجات الرترم الاول 275 للشهادة الإبتدائية الازهرية 2024

مجموع درجات الترم الثانى للشهادة الإبتدائية الازهرية 2024 هو 275

توزيع درجات الترم الأول للصف السادس الإبتدائى الأزهرى 2024

مادة القرآن الكريم

درجات مادة القرآن الكريم للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 50 درجة

مادة اللغة العربية

درجات مادة اللغة العربية للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 50 درجة

مادة الرياضيات

درجات مادة الرياضيات للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 50 درجة

مادة التربية الدينية

درجات مادة التربية الإسلامية للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 50 درجة

مادة الدرسات الإجتماعية

درجات مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 25 درجة

مادة العلوم

درجات مادة العلوم للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 25 درجة

اللغة الإنجليزية

درجات مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 25 درجة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

لدخول الى بوابة الأزهر الشريف 2024

https://www.azhar.eg/splash.html

تحديد مرحلة الشهادة الاعدادية

الضغط علي خانة نتائج الامتحانات

اختيار نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024

إدخال رقم الجلوس أو الاسم الخاص بالتلميذ السمتعلم عن نتيجته

الضغط على كلمة "أستعلام "

تظهر الننتيجة عقب الغعلان عن ظهورها