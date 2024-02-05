نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري 2024 برقم الجلوس
نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري 2024 برقم الجلوس، من المواضيع التى تزايد معدل البحث عنها فى الساعات الأخيرة وذلك من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.
«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:
نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري 2024
يمكن الاستعلام عنه نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري 2024 برقم الجلوس إلكترونيا من خلال عدد من الخطوات التالية:
الدخول على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الضغط على هذا الرابط
https://www.azhar.eg/splash.html
الضغط على الزر الخاص بـ "المرحلة الدراسية"
تحديد الصف السادس الإبتدائى
تسجيل بيانات الطالب في الخانات المخصصة لذلك
تسجيل رقم الجلوس
الضغط على زر عرض النتيجة
خلال لحظات تفتح صفحة جديدة تحتوي على الدرجات بالتفصيل
المجموع الكلي للشهادة الابتدائية الأزهرية
المجموع الكلي للشهادة الابتدائية الأزهرية 550 درجة
مجموع درجات الرترم الاول 275 للشهادة الإبتدائية الازهرية 2024
مجموع درجات الترم الثانى للشهادة الإبتدائية الازهرية 2024 هو 275
توزيع درجات الترم الأول للصف السادس الإبتدائى الأزهرى 2024
مادة القرآن الكريم
درجات مادة القرآن الكريم للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 50 درجة
مادة اللغة العربية
درجات مادة اللغة العربية للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 50 درجة
مادة الرياضيات
درجات مادة الرياضيات للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 50 درجة
مادة التربية الدينية
درجات مادة التربية الإسلامية للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 50 درجة
مادة الدرسات الإجتماعية
درجات مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 25 درجة
مادة العلوم
درجات مادة العلوم للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 25 درجة
اللغة الإنجليزية
درجات مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 25 درجة
نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024
لدخول الى بوابة الأزهر الشريف 2024
https://www.azhar.eg/splash.html
تحديد مرحلة الشهادة الاعدادية
الضغط علي خانة نتائج الامتحانات
اختيار نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024
إدخال رقم الجلوس أو الاسم الخاص بالتلميذ السمتعلم عن نتيجته
الضغط على كلمة "أستعلام "
تظهر الننتيجة عقب الغعلان عن ظهورها