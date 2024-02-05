الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري 2024 برقم الجلوس

الصف السادس الابتدائي
الصف السادس الابتدائي الأزهري

نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري 2024 برقم الجلوس، من المواضيع التى تزايد معدل البحث عنها فى الساعات الأخيرة وذلك من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

 

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري 2024

يمكن الاستعلام عنه نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري 2024 برقم الجلوس  إلكترونيا من خلال عدد من الخطوات التالية:

الدخول على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الضغط على هذا الرابط

https://www.azhar.eg/splash.html

الضغط على الزر الخاص بـ "المرحلة الدراسية" 

تحديد الصف السادس الإبتدائى 

تسجيل بيانات الطالب في الخانات المخصصة لذلك

تسجيل رقم الجلوس

الضغط على زر عرض النتيجة

خلال لحظات تفتح صفحة جديدة تحتوي على الدرجات بالتفصيل

المجموع الكلي للشهادة الابتدائية الأزهرية

المجموع الكلي للشهادة الابتدائية الأزهرية 550 درجة 

مجموع درجات الرترم الاول 275 للشهادة الإبتدائية الازهرية 2024

مجموع درجات الترم الثانى للشهادة الإبتدائية الازهرية 2024 هو 275

 

توزيع درجات الترم الأول للصف السادس الإبتدائى الأزهرى 2024

مادة القرآن الكريم 

درجات مادة القرآن الكريم للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 50 درجة

مادة اللغة العربية 

درجات مادة اللغة العربية للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 50 درجة

مادة الرياضيات 

درجات مادة الرياضيات للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 50 درجة

مادة التربية الدينية 

درجات مادة التربية الإسلامية للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 50 درجة

مادة الدرسات الإجتماعية 

درجات مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 25 درجة

مادة العلوم 

درجات مادة العلوم للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 25 درجة

اللغة الإنجليزية 

درجات مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 25 درجة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 

لدخول الى بوابة الأزهر الشريف 2024

https://www.azhar.eg/splash.html

تحديد مرحلة الشهادة الاعدادية

الضغط  علي خانة نتائج الامتحانات

اختيار نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024

إدخال رقم الجلوس أو الاسم الخاص بالتلميذ السمتعلم عن نتيجته 

الضغط على كلمة "أستعلام "  

تظهر الننتيجة عقب الغعلان عن ظهورها 

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 توزيع درجات الترم الأول المجموع الكلي للشهادة الابتدائية الأزهرية الصف السادس الابتدائي بوابة الازهر الالكترونية

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