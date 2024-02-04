«يا قدس لن ننسى» أنشودة لطالب أزهري تجذب رواد جناح الأزهر بمعرض الكتاب

ألقى الطالب عطية مصطفى البديوي، الطالب بمعهد «بشبيش» الأزهري، قصيدة بعنوان «يا قدس لن ننسى»، للمنشد الكويتي محمد الحسيان، اليوم على مسرح البانوراما الخاص بجناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 55، والتي نالت إعجاب رواد الجناح، الذين توافدوا بأعداد كبيرة على الجناح اليوم منذ الصباح، حيث أشادوا بأداء الطالب للقصيدة، وكلماتها الرائعة، فضلا عن صوته الحسن، مؤكدين أن جناح الأزهر الشريف يعد الأبرز في معرض الكتاب هذا العام.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وجاءت كلمات أنشودة «يا قدس لن ننسى»، (يا قدس يا مدينة تهفو إليها الروح، يا وردة مروية بدم الشهيد، صبرا سنرفع راية فوق الجبين تلوح، تروي وتشفي شعبك المجروح، يا قدس لن ننسى، سنصلي بالأقصى، لو باعت الدنيا.. سنظل يا غزة، الصبح آت لن يطول بنا الظلام، فالنصر يأتي بعد أن تطوى الآلام، وستنموا أزهار الحياة من الركام، حتى يسود العدل في أرض السلام).

ومن جهتها؛ أوضحت نهى درويش، مدير عام رياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية، أن قصيدة «يا قدس لن ننسى»، تأتي ضمن فعاليات مشاركة إدارة رعاية الطلاب بمنطقة الغربية الأزهرية، برئاسة الدكتور أحمد رضوان، مدير رعاية الطلاب، وأماني ابرهيم، مسؤول النشاط الطلابي بالمنطقة، اليوم في جناح الأزهر بمعرض الكتاب، والتي تضمنت العديد من الفقرات التي قدمها الطلاب، حيث قدموا أيضا أكثر من ميدلي وطني يضم أشهر الأناشيد الوطنية، مثل «يالي من البحيرة»، «بص في عنينا»، «أنا المصري»، بالإضافة إلى ميدلي ديني، يضم أشهر الأناشيد الدينية مثل «قمر سيدنا النبي»، «يا إمام د الرسل»، «مولاي»، «أم النبي».

يشار إلي أن الدورة الخامسة والخمسين لـمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تستمر إلى يوم الثلاثاء المقبل والموافق 6 فبراير 2024، وتقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

وتحل دولة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الحالية، واختيرت شخصية عالم المصريات دكتور سليم حسين ليكون شخصية المعرض الرئيسية، بينما اختير كاتب الأطفال يعقوب الشاروني ليكون شخصية معرض الطفل.

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