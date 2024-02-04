الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

«يا قدس لن ننسى» أنشودة لطالب أزهري تجذب رواد جناح الأزهر بمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

ألقى الطالب عطية مصطفى البديوي، الطالب بمعهد «بشبيش» الأزهري، قصيدة بعنوان «يا قدس لن ننسى»، للمنشد الكويتي محمد الحسيان، اليوم على مسرح البانوراما الخاص بجناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 55، والتي نالت إعجاب رواد الجناح، الذين توافدوا بأعداد كبيرة على الجناح اليوم منذ الصباح، حيث أشادوا بأداء الطالب للقصيدة، وكلماتها الرائعة، فضلا عن صوته الحسن، مؤكدين أن جناح الأزهر الشريف يعد الأبرز في معرض الكتاب هذا العام.

txt

مستشار سفارة فلسطين بالقاهرة يشكر معرض الكتاب على الاحتفاء بالأدب الفلسطينى

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وجاءت كلمات أنشودة «يا قدس لن ننسى»، (يا قدس يا مدينة تهفو إليها الروح، يا وردة مروية بدم الشهيد، صبرا سنرفع راية فوق الجبين تلوح، تروي وتشفي شعبك المجروح، يا قدس لن ننسى، سنصلي بالأقصى، لو باعت الدنيا.. سنظل يا غزة، الصبح آت لن يطول بنا الظلام، فالنصر يأتي بعد أن تطوى الآلام، وستنموا أزهار الحياة من الركام، حتى يسود العدل في أرض السلام).

ومن جهتها؛ أوضحت نهى درويش، مدير عام رياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية، أن قصيدة «يا قدس لن ننسى»، تأتي ضمن فعاليات مشاركة إدارة رعاية الطلاب بمنطقة الغربية الأزهرية، برئاسة الدكتور أحمد رضوان، مدير رعاية الطلاب، وأماني ابرهيم، مسؤول النشاط الطلابي بالمنطقة، اليوم في جناح الأزهر بمعرض الكتاب، والتي تضمنت العديد من الفقرات التي قدمها الطلاب، حيث قدموا أيضا أكثر من ميدلي وطني يضم أشهر الأناشيد الوطنية، مثل «يالي من البحيرة»، «بص في عنينا»، «أنا المصري»، بالإضافة إلى ميدلي ديني، يضم أشهر الأناشيد الدينية مثل «قمر سيدنا النبي»، «يا إمام د الرسل»، «مولاي»، «أم النبي».

يشار إلي أن الدورة الخامسة والخمسين لـمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تستمر إلى يوم الثلاثاء المقبل والموافق 6 فبراير 2024، وتقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

وتحل دولة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الحالية، واختيرت شخصية عالم المصريات دكتور سليم حسين ليكون شخصية المعرض الرئيسية، بينما اختير كاتب الأطفال يعقوب الشاروني ليكون شخصية معرض الطفل.

IMG-20240204-WA0049
IMG-20240204-WA0049
IMG-20240204-WA0046
IMG-20240204-WA0046
IMG-20240204-WA0047
IMG-20240204-WA0047
IMG-20240204-WA0048
IMG-20240204-WA0048
يا قدس لن ننسى محمد الحسيان معرض القاهره الدولي للكتاب جناح الأزهر الشريف الأزهر الشريف

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

هل يعود سعر الدولار للارتفاع بعد الانهيار غير المسبوق فى السوق السوداء؟

تراجع بنسبة 35%.. توقعات بانهيارات كبيرة في سعر الدولار بالسوق السوداء

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين