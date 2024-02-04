الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مستشار سفارة فلسطين بالقاهرة يشكر معرض الكتاب على الاحتفاء بالأدب الفلسطيني

ندوة إميل حبيبي
ندوة "إميل حبيبي"

وجَّه الكاتب والروائي ناجي الناجي، والمستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة، الشكر لمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الحالية للاحتفاء بالادب الفلسطينى؛ وكل ما يتعلق بالأدباء الفلسطينيين ومنهم الأديب الراحل إيميل حبيبي.

وأضاف "الناجي" ضمن فعاليات ندوة " إميل حبيبي" في محور" مشروعات السرد العربي" في الصالون الثقافي ببلازا ٢ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بمشاركة كل من أحمد زكارنة، الكاتب الفلسطيني، رجب ابو سرية، د. فاطمة الصعيدى، ويديرها محمد إبراهيم طه، أننا لدينا ثالوث مقدس فى السردية الأدبية الفلسطينية غسان كنفاني وإيميل حبيبي وجبرا إبراهيم جبرا، لافتًا إلى أن غسان الاكثر التصاق بالواقع الفلسطينية على مستوى الكتابة والفعل.

وأوضح "الناجي"، أن من ربى ايميل حبيبي هو عادل حجازي، أخو الشهيد الكبير إبراهيم حجازي، وهو أستاذه المباشر وأكثر تأثيرا فى نشأته، لافتًا إلى أن أهل حبيبته رفضوا تزويجه لابنته لكونه شيوعيا ولكون ابنتهم تعمل سكرتيرة فى حكومة الاحتلال البريطانى وهو العامل الثانى الذى اثر فى تكوين ايميل حبيبي، وثالث هذه العوامل أن كل من مصطفى الصادق الرافعى وطه حسين وابو العلاء المعرى وديستوفيسكى يعدوا مرجعية لتكوين ايميل حبيبي.

معرض القاهرة للكتاب

وكان قد تجاوز إجمالي عدد زائري معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والخمسين، خلال 10 أيام من استقبال الجمهور، رسميًا، إجمالي عدد زائريه بكل أيام المعرض العام الماضي، حيث وصل عدد زائري المعرض، أمس السبت، نحو 305185 زائرًا، ليصل بذلك إجمالي عدد الزائرين ‏حتى الآن إلى  3808624 زائرًا.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

الكاتب والروائي ناجى الناجى سفارة فلسطين فلسطين الأدب الفلسطيني إيميل حبيبي معرض القاهره الدولي للكتاب

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