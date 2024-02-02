الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

استغلال إجازة الأطفال.. لقاءات تفاعلية لـ"قصور الثقافة" بمعرض الكتاب (صور)

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، اليوم الجمعة، مجموعة من الورش الفنية واللقاءات التفاعلية للأطفال قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برنامج وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بورشة فنية لتصميم كروت باستخدام البورو جليتر، والكانسون الملون، إلى جانب تصميم كروت بأشكال مختلفة تضمنت بعض العبارات التي تحمل معاني الشكر والتقدير، تنفيذ أميرة سعد.

وتلتها ورشة تصميم شخصيات كرتونية متنوعة باستخدام الصلصال تدريب نجوى إبراهيم، بينما نفذت المدربة عبير شلتوت فقرة رسم على الوجه، حرص خلالها الأطفال على رسم على مصر وفلسطين إلى جانب الأشكال الكرتونية المبهجة.

كما تواصلت فعاليات ورشة الإكسسوارات، وقامت خلالها د. إيمان نوار بعمل أساور من الجلد الطبيعي، بينما قامت كل من منى عبد الوهاب، ورانيا شلتوت بتدريب الأطفال على تصميم أساور بالخرز.

وشهد جناح "حياة كريمة" فقرة رسم على الوجه نفذتها سهام محمد، بجانب ورشة تصميم مجلة بعنوان "إجازتي" ناقشت خلالها شهد عيد كيفية استغلال الإجازة فيما يفيد من خلال القراءة والاطلاع، والرسم والتلوين وغيرها من الأنشطة التي تساعد على تنمية المهارات العقلية والحياتية للطفل.

وتقدم الورش بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتنفذها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن من خلال قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، وأتوبيس الفن الجميل، والإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية برئاسة د. الشيماء الصعيدي.

وتقدم هيئة قصور الثقافة مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، بخلاف عروضها الفنية لجمهور المعرض وأنشطتها للأطفال وبرنامج الزيارات لأبناء المحافظات الحدودية والإسكان البديل.

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