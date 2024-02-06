الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا

الاعدادي
الاعدادي

ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا بعد اعتمادها من محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي أمس الاثنين، ويستطيع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة تالتة إعدادي المنيا من خلال المدارس أو من خلال البوابة الإلكترونية محافظة المنيا، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا.

نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا بالاسم فقط

يستطيع طلاب الإعدادية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا بالاسم فقط التي اعتمدها  اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا أمس الاثنين، وبلغت نسبة النجاح  في نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا  بالمدارس الرسمية 74.26%، 

وتوفر المدارس مجانًا نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا بداية من اليوم الثلاثاء، كما يتم توفيرها إلكترونيًا على مواقع المدارس وعبر البوابة الإلكترونية محافظة المنيا. 

يذكر أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الجاري 2023 -2024  بلغ 104432 طالبًا، حضر منهم 101386 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 75289 طالبًا، بنسبة نجاح 74.36%.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

البوابة الإلكترونية محافظة المنيا نتيجة الصف الثالث الإعدادي

توفر البوابة الإلكترونية محافظة المنيا رابط الاستعلام عن نتيجة 3 إعدادي المنيا، ويمكن للطلاب الحصول عليها من خلال الضغط على الرابط التالي http://www.minia.gov.eg، ثم إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة قنا ، كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب، الضغط على كلمة استعلام،  فتظهر نتيجة تالتة إعدادي محافظة المنيا. 

وتوفر البوابة الإلكترونية محافظة المنيا العديد من الخدمات للطلاب والمعلمين فبالإضافة إلى نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة قنا، توفر الخدمات التالية: 

طلب اعادة رصد درجات مواد اتمام شهادة مرحلة التعليم الثانوى العام - الفنى - ومرحلة التعليم الاساسى ابتدائى - اعدادى

طلب اعادة قيد طالب بالمدرسة فصل بسبب الغياب

طلب الاعتذار عن أداء الامتحان

طلب التحاق بمدرسة تربية خاصة

طلب التحاق بمرحلة رياض الاطفال / التعليم الاساسى

طلب التحاق طالب مصرى عائد من الخارج بإحدى المدارس الرسمية

طلب التقدم لامتحانات المنازل

طلب الحاق طالب وافد بالمدارس الرسمية

طلب الحصول على بيان نجاح / رسوب

طلب الحصول على بيان قيد / غياب

طلب تحويل طالب بين المدارس الرسمية

طلب تحويل طالب من التعليم الأزهرى إلى التعليم العام

طلب تحويل طالب من المدارس الخاصة الي المدارس الرسمية

طلـــــب تغيير مسار تعليم طالب من الثانوى العام إلى الثانوى الفنى بأنواعه

طلب صرف تأمين الحوادث لطلبة وطالبات المدارس

طلب عقد لجنة خاصة لامتحان طالب مريض يستطيع الكتابة / لا يستطيع الكتابة

طلب وقف قيد طالب فى السنة الدراسية المقيد فيها

طلب الترخيص بفتح مدرسة خاصة بمصروفات

طلب الحصول على إعانة اجتماعية للطلبة من فائض التأمين ضد الحوادث

طلب المساهمة فى نفقات العلاج وتركيب الاجهزة التعويضية والاطراف الصناعية للطلبة المنتفعين بنظام التأمين ضد الحوادث

طلب التحاق عامل بالتعليم الفنى

طلب بحث شكوى مقدمة الى احدى وحدات التربية والتعليم

الاجازات الخاصة بدون مرتب للعمل بالخارج لاول مرة

الاجازات الخاصة بدون مرتب للمرافقة

الاجازات الخاصة بدون مرتب داخلية للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة

الاجازات الخاصة بدون مرتب لرعاية الطفل

التقدم بالاستقالة

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نتيجة الصف الثالث الاعدادي نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا نتيجة تالتة إعدادي المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا البوابة الإلكترونية محافظة المنيا نتيجة 3 إعدادي المنيا

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