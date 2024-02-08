في عيد ميلاد شادية.. ما لا تعرفه عن أنثى برج الدلو

يصادف اليوم ذكرة ميلاد الفنانة الراحلة شادية، التي رحلت عن عالمنا في 28 نوفمير عام 2017 عن عمر يناهز الـ 86 عامًا.

تعد الفنانة الراحلة شادية، من ضمن الفنانات التي استطاعت أن تضيف الكثير في تاريخ السينما المصرية، وتمكنت من خلال أعمالها خطف قلوب الجماهير بأدوارها المميزة والمختلفة.

لم تمكن شادية، فنانة عادية بل كانت نجمة شاملة تمكنت من تقديم كافة الأدوار ما بين الطيب والشرير، وساعدتها ملامحها البريئة والرقيقة في تقديم الأدوار الرومانسية مع العديد من نجوم الزمن الجميل أبرزهم رشدي أباظة.

وتزامنًا مع ذكرى ميلاد الفنانة القديرة شادية، تستعرض "الدستور" في هذا التقرير، أبرز الصفات الموجودة في برج الدلو.

ما لا تعرفه عن أنثى برج الدلو

يعرف عن أصحاب برج الدلو بأنهم من ضمن الأبراج الأكثر ذكاء وتملك أنثى الدلو طاقة حب كبيرة لمن تحبه، لذلك احرص دائمًا على التعامل مع أنثى الدلو لأنها تعطي بصدق، فيجب أن تحافظ عليها لأن سرها في قلبها الذي يتحكم بها بشكل كبير.

في عيد ميلاد الفنانة شادية.. ما لا تعرفه عن أنثى برج الدلو

ويعرف عن شخصية أنثى الدلو أنها من أكثر الأبراج خفيفة الظل فهي عاشقة للضحك والتجمعات الأسرية للفت الانتباه ولتنال اهتمام الآخرين، وتبحث دائمًا أنثى الدلو عن تكوين علاقة أسرية حقيقة مع شريك حياتها، لذلك هذا البرج من أكثر الأبراج حظًا في الزواج.

في عيد ميلاد الفنانة شادية.. ما لا تعرفه عن أنثى برج الدلو

فهذا البرج يبحث دائمًا على النجاح والتطوير ليكون الأفضل وسط زملائه، فهو برج طموح يعمل على إكتساب المهارات الجديدة لتحقيق أحلامه، أما من الناحية العاطفية دائمًا يبحث عن الشريك الهادي والمناسب مع صفاته، لذلك احرص على الاهتمام به والتعامل معه بالمثل، وستحصل بكل سهوله على مفتاح قلب أنثى الدلو.