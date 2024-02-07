بعد اعتزالها.. عادل مبارز يكشف عن الجوانب الإنسانية فى حياة الفنانة شادية

قال المصور الصحفي عادل مبارز، إن الفنانة شادية كانت متصالحة نفسيًا بشكل كبير وملفت، ولهذا لم تطلب في أي جلسة تصوير تعديلات خاصة بها على الإطلاق مثلما كان يفعل باقي النجوم.

ذكرى ميلاد الفنانة شادية

وأكد المصور الصحفي عادل مبارز، خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الفنانة شادية كان لها الكثير من المواقف الإنسانية الرائعة قبل وبعد الاعتزال، معبرًا: "بعد اعتزالها قامت بالاتصال هاتفيًا بي عن طريق صديقي الراحل الأستاذ محمد سعيد الصحفي في دار الهلال، وكان من عاشقي الفنانة شادية، وتواصلت معي بعد اعتزالها بعدما قرأت خبرًا في جريدة ما بعنوان "الرجال في حياة شادية"، لذا طلبت مني التواصل مع هذه المؤسسة، وبالفعل لم يتم إتمام الموضوع على الإطلاق، وبعدما أبلغتها بالشخص الذي كان سيقوم بتنفيذ الخبر في المجلة طلبت مني العودة في الاتصال بهذه المجلة والسماح لهذا الشخص بنشر الموضوع حتى يحصل على التعويض المادي الذي يمكنه من الإنفاق على علاج زوجته التي كانت تعرفها بشكل شخصي، ولكن كان للمجلة رأي آخر، حيث تم حذف الموضوع من النشر وتولي نفقة علاج زوجة هذا الصحفي".

المحطات الإنسانية في حياة النجوم



وعرض برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»، حلقة خاصة عن الفنانة الراحلة شادية للاحتفاء بذكرى ميلادها، إذ استضاف البرنامج، المصور عادل مبارز، والمطربة نهى حافظ.