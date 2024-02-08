مع بداية انطلاقه.. موعد الأوكازيون الشتوي 2024 ونسبة تخفيضات

يستمر دعم وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمساندة المواطنين مع انطلاق الأوكازيون الشتوى 2024، بهدف توفير المنتجات بأسعار مخفضة.

الأوكازيون الشتوي 2024

ويبحث المواطنين بمحافظات جمهورية مصر العربية عن موعد الأوكازيون الشتوي 2024، للإستفادة وشراء المنتجات بأسعار منخفضة.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوي 2024، فإن المحال التي تشارك في الأوكازيون لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية.

نصائح مهمة يجب أن تعرفها قبل الشراء

1 - التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقك فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية.

2 - تفقد أكثر من محل مشارك فى الأوكازيون الشتوي 2024 للحصول على أكبر نسبة في التخفيضات لدى المحلات المشاركة.

3 - مشاهدة الملابس بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها.

4 - التأكد من إعلان المحلات عن سعرين على كل سلعة تتضمن السعر قبل وبعد التخفيض.

5 - تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء حتى يمكن للمواطنين استبدالها أو استرجاعها خلال المهلة التي حددها قانون حماية المستهلك.

موعد الأوكازيون الشتوي 2024

والجدير بالذكر، انطلق الأوكازيون الشتوي يوم 5 فبراير 2024 الماضي، ومن المقرر أن يستمر لمدة شهر، وينتهي يوم 5 مارس 2024 المقبل، وذلك من أجل شراء كافة المنتجات من الملابس بأسعار مخفضة.

نسبة تخفيضات في الأوكازيون الشتوي 2024

ووفقًا لييان وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن لكل محل تجاري أسبوعين للمشاركة في الأوكازيون الشتوي، وتكون نسبة التخفيضات في الأوكازيون الشتوي 2024 خلال هذا العام 50% على كافة المنتجات والملابس، ولكن من الممكن أن تتجاوز هذه النسبة على بعض المنتجات والسلع، وتصل إلى 70%.

ودعت التموين المواطنين للاستفادة من المشاركة بالأوكازيون والابتعاد عن المحال التي تقوم تخفيضات وهمية والتمسك بحقوقهم، والحصول على الفاتورة الخاصة بالشراء والتأكد من وضوح اسم المنتج ونوعه وتاريخ الشراء والتأكد من سعر الشراء قبل وبعد التخفيض والتواصل مع حماية المستهلك والجهات الرقابية في حالة أي مخالفات، سواء بالخط الساخن 19588 أوالاتصال برقم الواتساب 01577779999، لافتًا إلى أن هناك عقوبات رادعة للمخالفين تصل لمليوني جنيه كغرامة الأوكازيون الوهمي.