الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مع بداية انطلاقه.. موعد الأوكازيون الشتوي 2024 ونسبة تخفيضات

الأوكازيون الشتوي
الأوكازيون الشتوي

يستمر دعم وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمساندة المواطنين مع انطلاق الأوكازيون الشتوى 2024، بهدف توفير المنتجات بأسعار مخفضة.

الأوكازيون الشتوي 2024

ويبحث المواطنين بمحافظات جمهورية مصر العربية عن موعد الأوكازيون الشتوي 2024، للإستفادة وشراء المنتجات بأسعار منخفضة.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوي 2024، فإن المحال التي تشارك في الأوكازيون لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية.

txt

"التموين": إجراءات الدخول فى الأوكازيون الشتوى سهلة جدًا وميسرة

نصائح مهمة يجب أن تعرفها قبل الشراء

1 - التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقك فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية.

2 - تفقد أكثر من محل مشارك فى الأوكازيون الشتوي 2024 للحصول على أكبر نسبة في التخفيضات لدى المحلات المشاركة.

3 - مشاهدة الملابس بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها.

4 - التأكد من إعلان المحلات عن سعرين على كل سلعة تتضمن السعر قبل وبعد التخفيض.

5 - تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء حتى يمكن للمواطنين استبدالها أو استرجاعها خلال المهلة التي حددها قانون حماية المستهلك.

موعد الأوكازيون الشتوي 2024

والجدير بالذكر، انطلق الأوكازيون الشتوي يوم 5 فبراير 2024 الماضي، ومن المقرر أن يستمر لمدة شهر، وينتهي يوم 5 مارس 2024 المقبل، وذلك من أجل شراء كافة المنتجات من الملابس بأسعار مخفضة.

"التموين": إجراءات الدخول فى الأوكازيون الشتوى سهلة جدًا وميسرة

التموين: من يخالف قواعد المشاركة فى الأوكازيون سوف يخضع للمساءلة القانونية

التموين تحذر من الأسعار الوهمية فى الأوكازيون الشتوى.. وتدعو لضبط المخالفين

رئيس الرقابة بالتموين: 2 مليون جنيه عقوبة النسبة الوهمية فى الأوكازيون

وزارة التموين: 300 محل شاركوا فى اليوم الأول من الأوكازيون الشتوى

نسبة تخفيضات في الأوكازيون الشتوي 2024

ووفقًا لييان وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن لكل محل تجاري أسبوعين للمشاركة في الأوكازيون الشتوي، وتكون نسبة التخفيضات في الأوكازيون الشتوي 2024 خلال هذا العام 50% على كافة المنتجات والملابس، ولكن من الممكن أن تتجاوز هذه النسبة على بعض المنتجات والسلع، وتصل إلى 70%.

ودعت التموين المواطنين للاستفادة من المشاركة بالأوكازيون والابتعاد عن المحال التي تقوم تخفيضات وهمية والتمسك بحقوقهم، والحصول على الفاتورة الخاصة بالشراء والتأكد من وضوح اسم المنتج ونوعه وتاريخ الشراء والتأكد من سعر الشراء قبل وبعد التخفيض والتواصل مع حماية المستهلك والجهات الرقابية في حالة أي مخالفات، سواء بالخط الساخن 19588 أوالاتصال برقم الواتساب 01577779999، لافتًا إلى أن هناك عقوبات رادعة للمخالفين تصل لمليوني جنيه كغرامة الأوكازيون الوهمي.

الاوكازيون الشتوي الأوكازيون الشتوي 2024 الأوكازيون موعد الأوكازيون الشتوي وزارة التموين نسبة تخفيضات في الأوكازيون الشتوي

مواد متعلقة

في عيد ميلاد شادية.. ما لا تعرفه عن أنثى برج الدلو

توقعات حالة الطقس اليوم الخميس وغدًا الجمعة في القاهرة والإسكندرية

مشكلات صحية تُصيب جسم الإنسان بسبب الإرهاق

أخبار فاتتك|مباريات منتخب مصر القادمة تحت قيادة حسام حسن ونداء لإغاثة 25 مليون سودانى

بسبب فصل الشتاء.. طرق ترطيب الشفاه وحمايتها من التشقق

في ذكراه.. معلومات لا تعرفها عن الفنان نور الدمرداش

حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

"البترول": تعليمات صارمة لشركات العمالة برفع الأجور تنفيذًا لقرارات الرئيس السيسى

بيراميدز يقطع الطريق على الأهلى والزمالك.. ويمدد عقد مدافع الفريق (خاص)

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"