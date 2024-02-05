التموين تحذر من الأسعار الوهمية فى الأوكازيون الشتوى.. وتدعو لضبط المخالفين

أعلن الدكتور أحمد أبوالفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية في وزارة التموين، أن الوزارة تتابع بشكل مستمر الأوكازيون الشتوي الذي يشهد إقبالا كبيرا من التجار والمواطنين على شراء وبيع السلع بأسعار مخفضة.

وأضاف أبوالفضل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج "مع خيري" على قناة "المحور"، أن الوزارة لم تحصل بعد على أرقام دقيقة عن عدد المحلات التي تشارك في الأوكازيون، مشيرا إلى أنها تتلقى الشكاوى من المواطنين عن أي مخالفات في الأسعار عبر الخط الساخن 19588.

وأوضح مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية في وزارة التموين، أن الوزارة تفرض على أصحاب المحلات الالتزام بوضع علامتين على كل سلعة، تحددان السعر قبل وبعد الخصم، وأن تكون النسبة المخفضة حقيقية وليست وهمية.

وحذر من أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالف للقانون، وأن العقوبات المقررة تتراوح بين غرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه.