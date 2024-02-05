الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

التموين تحذر من الأسعار الوهمية فى الأوكازيون الشتوى.. وتدعو لضبط المخالفين

الأوكازيون الشتوي
الأوكازيون الشتوي

أعلن الدكتور أحمد أبوالفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية في وزارة التموين، أن الوزارة تتابع بشكل مستمر الأوكازيون الشتوي الذي يشهد إقبالا كبيرا من التجار والمواطنين على شراء وبيع السلع بأسعار مخفضة.

وأضاف أبوالفضل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج "مع خيري" على قناة "المحور"، أن الوزارة لم تحصل بعد على أرقام دقيقة عن عدد المحلات التي تشارك في الأوكازيون، مشيرا إلى أنها تتلقى الشكاوى من المواطنين عن أي مخالفات في الأسعار عبر الخط الساخن 19588.

وأوضح مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية في وزارة التموين، أن الوزارة تفرض على أصحاب المحلات الالتزام بوضع علامتين على كل سلعة، تحددان السعر قبل وبعد الخصم، وأن تكون النسبة المخفضة حقيقية وليست وهمية.

وحذر من أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالف للقانون، وأن العقوبات المقررة تتراوح بين غرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه.

الاوكازيون الشتوي أحمد أبو الفضل الرقابة المعاملات التجارية وزارة التموين التموين الأوكازيون السلع أسعار الخط الساخن الشكاوى مع خيري أصحاب المحلات العقوبات غرامة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟