الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لمدة شهر.. انطلاق الأوكازيون الشتوي بمشاركة 300 محل بتخفيض من 20 لـ50%

احمد كمال
احمد كمال

انطلق الأوكازيون الشتوي 2024، اليوم الاثنين، بمشاركة 300 محل حتى الآن، والذي يستمر لمدة شهر بنسبة تخفيض تتراوح من ٢٠ لـ٥٠% على أن يكون لكل محل أسبوعين. 


وأكد الدكتورعلى المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة التزام الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية، ومن أهم شروط المشاركة في الأوكازيون بطاقة ضريبية وسجل تجاري.


وشدد الوزير على ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن سعر السلعة المعروضة للبيع في التصفية قبل وبعد الأوكازيون وعلي الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

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ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوي 2024، فإن المحلات التي تشارك في الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية. 


من جانبه، قال أحمد كمال محمد معاون وزير التموين للمشروعات والإعلام والمتحدث الرسمى، إن نسبة التخفيضات في اليوم الأول تصل إلى 30% وقد أصدر وزير التموين تعليماته بتثكيف الحملات الرقابية وضبط المخالفين، مشيرًا إلى أن الهدف من الأوكازيون الرواج التجاري وتخفيف العبء علي المواطنين، كما أنه يتيح الاستبدال أو الاسترجاع  خلال 30 يومًا في حالة وجود عيب وخلال ١٥ يومًا في حالة عدم وجود عيب بشرط أن تكون السلعة بنفس حالتها دون أي تغيير يطرأ عليها. 


وقال أحمد أبو الفضل رئيس قطاع المعاملات التجارية بوزارة التموين، إن غرامة عدم وجود فواتير محلات في الأوكازيون بالشراء والبيع تترواح من 30 ألف إلى مليون جنيه، مشيرًا إلى أن نسبة التخفيضات تترواح من 20% إلى 50 %. 


وأشار أبو الفضل، إلى أن الوزارة تقوم بحملات رقابية بمشاركة مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات بالمرور الميداني على المحلات المشاركة بالأوكازيون للتأكد من توافر شروط الأوكازيون وعدم وجود أي مخالفات، وتقوم الحملات بمطابقة فواتير البيع قبل وبعد الأوكازيون للتأكد من وجود تخفيض حقيقي وفي حالة المخالفة يتم تحرير محضر بالواقعة، ويحق للمستهلك استبدال أو استرجاع البضاعة بشرط وجود فاتورة بيع.


وأضاف أن  الوزارة تتوقع مشاركة 5 آلاف محل، لافتًا إلى أن الأوكازيون يأتي ضمن توجيهات الدولة بالتخفيف عن كاهل المواطن المصري وكذلك رغبة الكثير من التجار للمشاركة في التخفيضات، وزيادة كثافة البيع والشراء وخلق نوع من الرواج بالسوق وتخفيض السعر بالمحلات  وتنشيط حركة التجارة بأسعار مخفضة لجميع السلع. 

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وأشار إلى أن هناك تعليمات من وزير التموين، بتوجيه حملات رقابية من المديريات وجهاز حماية المستهلك وتشديد الرقابة علي المحلات المشاركة. 


ودعا أحمد كمال محمد معاون وزير التموين للمشروعات والإعلام والمتحدث الرسمى، المواطنين بالاستفادة من المشاركة بالأوكازيون، والابتعاد عن المحلات التي تقوم تخفيضات وهمية والتمسك بحقوقهم، والحصول علي الفاتورة الخاصة بالشراء والتأكد من وضوح اسم المنتج ونوعه وتاريخ الشراء والتأكد من سعر الشراء قبل وبعد التخفيض والتواصل مع حماية المستهلك والجهات الرقابية في حالة أي مخالفات سوء بالخط الساخن 19588 أو الاتصال برقم الواتس أب 01577779999.

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