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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 9-2-2024

الفراخ البيضاء
الفراخ البيضاء

حافظت أسعار الفراخ اليوم على الارتفاعات التي سجلتها منذ بداية الأسبوع الماضي، رغم التراجع الطفيف الذي سجلته بداية الأسبوع الجاري لكنها عاودت الارتفاع بنحو 5 جنيهات للفراخ البيضاء.

وتعود الارتفاعات التي سجلتها أسعار الفراخ في بورصة الدواجن إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 9-2-2024.

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الجمعة، استقرار سعري عند الارتفاعات التي سجلتها منذ فترة، وبلغت أسعار الفراخ البيضاء 92 جنيها في بورصة الدواجن الرئيسية وتتجاوز الـ 100 جنيه للكيلو حتى تصل إلى المستهلك. 

الفراخ البيضاء بـ 84 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 فبراير 2024

تراجع أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 7-2-2023

بورصة الدواجن اليوم

جاءت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن كالتالي: 

أسعار الفراخ الساسو:110 جنيهات. 

أسعار الفراخ أمهات بيضاء: 78 جنيها. 

أسعار الفراخ البلدي: 125 جنيها.   

بياض أبيض سلك:  59 جنيها.   

بياض أبيض أرضي:  62 جنيها.        

بياض أحمر سلك: 69 جنيها.        

بياض أحمر أرضي:  72 جنيها.        

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت  أبيض: 33 جنيهًا.

كتكوت  ساسو: 13 جنيهًا.

كتكوت أبيض شركات:  36 جنيهًا       

كتكوت أبيض قطعان: 29.25 جنيه.   

كتكوت ساسو:  12 جنيهًا.       

كتكوت ساسو بيور:  13 جنيهًا.       

كتكوت بلدي:  7 جنيهات. 

كتكوت هجين: 9 جنيهات. 

كتكوت سمان أبيض:  6 جنيهات. 

كتكوت سمان أسمر:  5.50 جنيه.    

كتكوت سمان أبيض بيور: 8 جنيهات. 

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