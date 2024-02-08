الفراخ البيضاء بـ 84 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 فبراير 2024
شهدت أسعار الدواجن في مصر وعلى رأسها سعر الفراخ البيضاء انخفاضا ملحوظا على عكس الارتفاعات المتتالية التي حدثت فيها خلال بداية الأسبوع الجاري مثل غيرها من المنتجات التي شهدت طفرة في زيادة الأسعار.
ننشر في التقرير التالي أسعار الدواجن وسعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس 8 فبراير 2024 بعد الانخفاض الذي شهدته خاصة أنها تخطت 100 جنيه في الأسواق في منتصف الأسبوع الجاري.
سعر الفراخ اليوم في مصر
الفراخ البيضاء 84 جنيها
الفراخ الساسو 107 جنيهات
الفراخ البلدي 125 جنيها
امهات بيضاء 78 جنيها
اسعار الدواجن بياض أبيض سلك 64 جنيها
اسعار الدواجن بياض أبيض أرضي 66 جنيها
اسعار الدواجن بياض أحمر سلك 72 جنيها
اسعار الدواجن بياض أحمر أرضي 76 جنيها
أسعار الكتاكيت اليوم
كتكوت أبيض شركات 36 جنيها
كتكوت أبيض قطعان 30.25 جنيه
كتكوت ساسو 12 جنيها
كتكوت ساسو بيور 13 جنيها
كتكوت بلدي 7 جنيهات
كتكوت هجين 9 جنيهات
كتكوت سمان أبيض 6 جنيهات
كتكوت سمان أسمر 5.50 جنيه
كتكوت سمان أبيض بيور 8 جنيهات
سعر البيض اليوم
بيض أبيض 147 جنيها
بيض أحمر 149 جنيها
بيض بلدي 145 جنيها
أسعار البط اليوم
بط بغال جرموه عمر يوم 30.50 جنيها
بط مسكوفي عمر يوم 27 جنيها
بط فرنساوي عمر يوم 15 جنيها
بط فرنساوي بيور عمر يوم 26 جنيها
بط مولار مستورد عمر يوم 57 جنيها
بط مولار مستورد عمر 15 يوما 66 جنيها
كيلو بط بلدي 110 جنيهات
كيلو بط مولار 65 جنيها
كيلو بط فرنساوي 60 جنيها
كيلو بط مسكوفي 95 جنيها
أسعار الرومي اليوم
رومي أبيض عمر يوم 120 جنيها
رومي أبيض شهر/كيلو 230 جنيها
رومي برونزي 300 جرام 100 جنيه
رومي أسمر برونزي عمر يوم 50 جنيها
رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 100 جنيه
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علف بادي 23% 30،500 جنيها
علف نامي 21% 30،450 جنيها
علف ناهي 19% 30،350 جنيها
علف بادي نامي 21،5% 28،950 جنيها
علف بيض انتاجي 16% 25،400 جنيها
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