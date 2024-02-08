الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الفراخ البيضاء بـ 84 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 فبراير 2024

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

شهدت أسعار الدواجن في مصر وعلى رأسها سعر الفراخ البيضاء انخفاضا ملحوظا على عكس الارتفاعات المتتالية التي حدثت فيها خلال بداية الأسبوع الجاري مثل غيرها من المنتجات التي شهدت طفرة في زيادة الأسعار.

ننشر في التقرير التالي أسعار الدواجن وسعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس 8 فبراير 2024 بعد الانخفاض الذي شهدته خاصة أنها تخطت 100 جنيه في الأسواق في منتصف الأسبوع الجاري.

 

سعر الفراخ اليوم في مصر 

الفراخ البيضاء 84 جنيها 
الفراخ الساسو 107 جنيهات 
الفراخ البلدي 125 جنيها 
امهات بيضاء 78 جنيها 
اسعار الدواجن بياض أبيض سلك 64 جنيها 
اسعار الدواجن بياض أبيض أرضي 66 جنيها 
اسعار الدواجن بياض أحمر سلك 72 جنيها 
اسعار الدواجن بياض أحمر أرضي 76 جنيها 

 

أسعار الكتاكيت اليوم  

كتكوت أبيض شركات 36 جنيها 
كتكوت أبيض قطعان 30.25 جنيه 
كتكوت ساسو 12 جنيها 
كتكوت ساسو بيور 13 جنيها 
كتكوت بلدي 7 جنيهات 
كتكوت هجين 9 جنيهات 
كتكوت سمان أبيض 6 جنيهات 
كتكوت سمان أسمر 5.50 جنيه 
كتكوت سمان أبيض بيور 8 جنيهات 
 

سعر البيض اليوم 

بيض أبيض 147 جنيها 
بيض أحمر 149 جنيها 
بيض بلدي 145 جنيها 
 

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استقرار أسعار الحديد اليوم الاثنين الموافق 5 فبراير 2024

 

أسعار البط اليوم

بط بغال جرموه عمر يوم 30.50 جنيها 
بط مسكوفي عمر يوم 27  جنيها 
بط فرنساوي عمر يوم 15  جنيها 
بط فرنساوي بيور عمر يوم 26 جنيها 
بط مولار مستورد عمر يوم 57  جنيها 
بط مولار مستورد عمر 15 يوما 66 جنيها 
كيلو بط بلدي 110 جنيهات 
كيلو بط مولار 65 جنيها 
كيلو بط فرنساوي 60 جنيها 
كيلو بط مسكوفي 95 جنيها 
 

أسعار الرومي اليوم 

رومي أبيض عمر يوم 120 جنيها 
رومي أبيض شهر/كيلو 230 جنيها 
رومي برونزي 300 جرام 100 جنيه 
رومي أسمر برونزي عمر يوم 50 جنيها 
رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 100 جنيه 
 

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أسعار الأعلاف اليوم 

علف بادي 23% 30،500 جنيها
علف نامي 21% 30،450 جنيها 
علف ناهي 19% 30،350 جنيها 
علف بادي نامي 21،5% 28،950 جنيها 
علف بيض انتاجي 16% 25،400 جنيها 
علف بيض انتاجي 18% 25،850 جنيها 
 

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