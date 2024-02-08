الفراخ البيضاء بـ 84 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 فبراير 2024

شهدت أسعار الدواجن في مصر وعلى رأسها سعر الفراخ البيضاء انخفاضا ملحوظا على عكس الارتفاعات المتتالية التي حدثت فيها خلال بداية الأسبوع الجاري مثل غيرها من المنتجات التي شهدت طفرة في زيادة الأسعار.

ننشر في التقرير التالي أسعار الدواجن وسعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس 8 فبراير 2024 بعد الانخفاض الذي شهدته خاصة أنها تخطت 100 جنيه في الأسواق في منتصف الأسبوع الجاري.

سعر الفراخ اليوم في مصر

الفراخ البيضاء 84 جنيها

الفراخ الساسو 107 جنيهات

الفراخ البلدي 125 جنيها

امهات بيضاء 78 جنيها

اسعار الدواجن بياض أبيض سلك 64 جنيها

اسعار الدواجن بياض أبيض أرضي 66 جنيها

اسعار الدواجن بياض أحمر سلك 72 جنيها

اسعار الدواجن بياض أحمر أرضي 76 جنيها

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض شركات 36 جنيها

كتكوت أبيض قطعان 30.25 جنيه

كتكوت ساسو 12 جنيها

كتكوت ساسو بيور 13 جنيها

كتكوت بلدي 7 جنيهات

كتكوت هجين 9 جنيهات

كتكوت سمان أبيض 6 جنيهات

كتكوت سمان أسمر 5.50 جنيه

كتكوت سمان أبيض بيور 8 جنيهات



سعر البيض اليوم

بيض أبيض 147 جنيها

بيض أحمر 149 جنيها

بيض بلدي 145 جنيها



أسعار البط اليوم

بط بغال جرموه عمر يوم 30.50 جنيها

بط مسكوفي عمر يوم 27 جنيها

بط فرنساوي عمر يوم 15 جنيها

بط فرنساوي بيور عمر يوم 26 جنيها

بط مولار مستورد عمر يوم 57 جنيها

بط مولار مستورد عمر 15 يوما 66 جنيها

كيلو بط بلدي 110 جنيهات

كيلو بط مولار 65 جنيها

كيلو بط فرنساوي 60 جنيها

كيلو بط مسكوفي 95 جنيها



أسعار الرومي اليوم

رومي أبيض عمر يوم 120 جنيها

رومي أبيض شهر/كيلو 230 جنيها

رومي برونزي 300 جرام 100 جنيه

رومي أسمر برونزي عمر يوم 50 جنيها

رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 100 جنيه



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أسعار الأعلاف اليوم

علف بادي 23% 30،500 جنيها

علف نامي 21% 30،450 جنيها

علف ناهي 19% 30،350 جنيها

علف بادي نامي 21،5% 28،950 جنيها

علف بيض انتاجي 16% 25،400 جنيها

علف بيض انتاجي 18% 25،850 جنيها

