قائمة أسعار الكتاكيت البيضاء والبط والرومي اليوم الأربعاء 7-2-2024 في البورصة

شهدت أسعار الكتاكيت طفرة ملحوظة في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، وبحسب تصريحات رئيس شعبة الدواجن أن ذلك الارتفاع يرجع إلي زيادة الدورات قبل شهر رمضان المبارك، حيث أن الكتاكيت من السلع الحية التي تعتمد على العرض والطلب.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء 7-2-2024

ونستعرض في التقريرالتالي أحدث أسعار الكتاكيت وفقا إلي بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 7-2-2024 والتي جاءت كالتالي:

ارتفعت أسعار الكتاكيت البيضاء شركات عمرو يوم ليسجل سعر مابين 30 جنيه إلي 36 جنيه، بينما سجلت أسعار الكتاكيت أبيض قطعان عمر يوم مابين 30 جنيه إلي 30.25 جنيه.

كما سجلت أسعار كتكوت ساسو عمر يوم مابين 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، وسجلت أسعاركتكوت ساسو بيورعمر يوم مابين 8 جنيه و9 جنيهات.

أسعار الكتاكيت البلدي اليوم الأربعاء 7-2-2024

كتكوت بلدي حرعمرو يوم ليسجل سعر مابين 3.5 جنيه 4 جنيه، كتكوت هجين عمرو يوم ليسجل سعر مابين 5 جنيهات 6 جنيهات، كتكوت جيل ثاني عمرو يوم ليسجل سعر مابين 6.5 جنيه 7.5 جنيه، كتكوت روزي بيورعمرو يوم ليسجل سعر مابين 7.5 جنيه 8.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت البط اليوم الأربعاء 7-2-2024

سجلت أسعار كتكوت بط فرنساوي عمرو يوم ليسجل سعر 8 جنيهات، كتكوت بط مسكوفي عمرو يوم ليسجل سعر 19 جنيه، كتكوت بط مولارد عمرو يوم ليسجل سعر 60 جنيها.

أسعار الكتاكيت الرومي اليوم الأربعاء 7-2-2024

سجلت أسعرا كتكوت رومي أبيض عمرو يوم ليسجل سعر 120 جنيه، كتكوت رومي أبيض عمرو شهريسجل 230 جنيه، بينما سجلت أسعار كتكوت رومي أسمر برونزي عمرو يوم ليسجل سعر 50 جنيه، كما سجلت أسعار كتكوت رومي برونزي 300 جرام سعر 100 جنيه.