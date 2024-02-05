شعبة الدواجن: "معندناش أزمة فى البيض.. وإنتاج مصر من الكتاكيت تراجع"

قال أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، إن استهلاك البيض خلال شهر رمضان يكون منخفضا، مشيرًا إلى أن سلعة البيض متوافرة ويوجد لدينا اكتفاء ذاتي منها.

وأضاف "نبيل"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن مصر لا يوجد بها أزمة في إنتاج البيض، ولكن الأزمة الآن في أسعار مدخلات الإنتاج التي أثرت بشكل كبير على سوق الدواجن والبيض، مشيرًا إلى أن حجم إنتاج مصر من البيض بدأ في التراجع.

وأشار إلى أن إنتاج مصر خلال 2023 بلغ مليونا و200 ألف كرتونة يوميًا، لافتًا إلى تراجع إنتاج مصر من البيض الآن ليصل إلى 550 ألف كرتونة بيض، حيث إن هناك تراجعا بنسبة 60% في حجم الإنتاج خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن هناك عددا كبيرا من "الأمهات" خرجت الآن من المنظومة، الأمر الذي أثر على حجم إنتاج كتاكيت البيض، بالإضافة إلى طول دورة الإنتاج للبيض مع زيادة أسعار مدخلات الإنتاج، حيث إن إنتاج مصر من الكتاكيت تراجع بنسبة كبيرة إلى أكثر من الربع.

من جانبه، قال ماهر نسيم، عضو شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إن استهلاك البيض في رمضان يكون أقل من الطبيعي، حيث إنه لا يوجد استهلاك للبيض بشكل كبير في رمضان.

وأضاف نسيم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الإنتاج المحلي يغطي السوق بشكل كامل، مشيرًا إلى أن تكلفة طبق البيض على المنتج تصل إلى 156 جنيها للكرتونة.

وأشار إلى أن أسعار الأعلاف تشهد طفرة غير مسبوقة، حيث سجلت أسعار طن فول الصويا اليوم 46 ألف جنيه للطن، بينما وصل سعر طن الذرة الصفراء إلى 20 ألف جنيه للطن.

كما سجلت أسعار العلف بادي 30 ألف جنيه للطن، وهي أسعار مرتفعة جدًا وتؤثر بشكل كبير على أسعار المنتج النهائي من البيض والدواجن، خاصة أن مصر تستهلك أكثر من 85% من الأعلاف من الخارج.